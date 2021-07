Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 25 a sabato 31 luglio 2021: Con uno stratagemma concordato con l’amica Escobar, Sally, che si trova a casa di Wyatt, cerca di convincerlo a passare la sua ultima notte in quella casa con lui, con l’intenzione, confessata a Flo, di rimanere incinta.

Flo è tenuta prigioniera in casa di Sally dalla dottoressa Escobar, mentre Sally sta tentando di sedurre Wyatt perché vuole rimanere incinta di lui. Fortunatamente Flo riesce a mandare dei messaggi di aiuto scritti sulla biancheria intima di Sally e quando li legge, Wyatt chiede spiegazioni.

Steffy è in ospedale priva di conoscenza in seguito ad un incidente in moto, incidente che vede coinvolto Bill Spencer. In ospedale accorrono Ridge e Brooke ignari che è stato Bill a travolgerla con la sua macchina. Ad aspettare fuori, Brooke e Bill, visibilmente scosso. Era sul luogo dell’incidente e confessa a Ridge di essere stato lui a investire la moto di Steffy, che non è riuscito ad evitare.

Ridge accusa Bill di aver investito sua figlia di proposito. Nel frattempo, Flo sta raccontando a Wyatt gli ultimi eventi e tutto quello che ha scoperto sulla macchinazione ordita da Sally.

Anche Sally e la Escobar parlano di tutto quello che è successo e Sally decide di andare a dare spiegazioni del suo gesto a Wyatt, per fargli capire che ha fatto tutto per amore.

Steffy si sveglia dolorante in ospedale. Ridge e il dottor Finnegan cercano di alleviare i suoi dolori lancinanti. Fuori dalla stanza, il detective Sanchez interroga Bill, ma arriva alla conclusione che si tratta di un incidente stradale.

Sally, messa alle strette da Flo e da Wyatt, si difende: amare troppo fa sbagliare, ma non è uno sbaglio da galera. Urla il suo amore a Wyatt e poi sviene.

Sally è a terra senza conoscenza: la dottoressa Escobar, Flo e Wyatt la soccorrono e successivamente in ospedale apprendono che ha avuto un serio attacco di panico. Quando Sally è di nuovo in grado di parlare, si scusa delle bugie raccontate a tutti fino ad allora.

Steffy è sempre in ospedale, dopo l’incidente avuto con Bill. Lui, Brooke, Ridge e Liam vengono rassicurati dal dottor Finnegan: Steffy ha delle costole fratturate, ma presto si riprenderà. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

