In questi giorni in Italia stanno iniziando ad andare in onda le puntate di Beautiful trasmesse in America dopo la sospensione di diversi mesi avvenuta nel 2020 (per via della prima ondata di Covid-19).

Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di venerdì 23 luglio 2021

Negli States, il ritorno in onda è stato accompagnato all’epoca da una puntata riassuntiva “furba”, slegata dal contesto, che vede Katie protagonista e che era stata realizzata a mo’ di “dove eravamo rimasti”; da noi, invece questo episodio speciale è stato saltato e in effetti per i telespettatori italiani non avrebbe forse avuto molto senso vederlo, visto che le puntate proposte da Canale 5 non hanno mai avuto interruzioni.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Comunque proprio il personaggio interpretato da Heather Tom sarà protagonista a breve di alcune scene che, ovviamente, anche i fan nostrani stavolta vedranno: dopo la conclusione del “colpo di testa” messo in atto da Sally per non perdere Wyatt, quest’ultimo e Flo riferiranno a Katie che la ragazza aveva completamente inventato la sua malattia!

La Logan ovviamente ci resterà malissimo, visto che lei aveva partecipato emotivamente in modo molto intenso al “malessere” di Sally, con la quale ora avrà un intenso dialogo attraverso il quale le manifesterà tutta la sua grande delusione!

Vedremo questa conversazione nella prima settimana di agosto e si tratterà degli “ultimi fuochi” di Sally a Beautiful: la Spectra, insieme alla sua interprete Courtney Hope, lascerà subito dopo Los Angeles e la soap, ma come già sappiamo il personaggio continuerà ad esistere in quel di Genoa City, trasferendosi nella produzione cugina Febbre d’amore (che purtroppo in Italia non è trasmessa ormai da decenni). Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Attenzione: diventa fan della nostra pagina Facebook su Beautiful, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram, per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo inoltre che tutte le notizie sulle anticipazioni americane e italiane di Beautiful SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.