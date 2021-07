Nelle recenti puntate americane di Beautiful, Carter Walton e Quinn Forrester hanno deciso a malincuore di tenere le distanze. Dopo aver infatti ceduto di nuovo alla passione per l’avvocato, la Fuller ha concluso di non essere degna del sacrificio di Carter che, in cambio della promessa di starle lontano, ha potuto mantenere il proprio lavoro alla Forrester Creations.

Quinn è consapevole che l’uomo potrebbe perdere non solo l’impiego, ma, soprattutto, l’amicizia dei Forrester, che lui considera come la propria famiglia. Tuttavia, il legame scattato tra i due continuerà a mostrarsi sempre più forte, a tal punto che Carter sarebbe pronto a correre il rischio di perdere tutto pur di continuare ad approfondire il sentimento per Quinn. Oltre che all’accordo stipulato con Eric, frequentando Quinn, Carter incorrerebbe anche in un conflitto di interessi, visto che sarà lui a rappresentare lo stilista nella causa di divorzio.

Beautiful, anticipazioni americane: cacciare Quinn dalla Forrester costerebbe troppo!

Un divorzio che Eric intende avviare subito, deciso a cancellare ogni traccia della moglie dalla propria vita, inclusa la stessa Forrester Creations. Pur possedendo la casa di moda solo per il 37,5%, Eric continua ad essere presentato come il capo assoluto, colui che da solo prende le decisioni – anche quelle importanti – senza che gli altri azionisti (che al voto potrebbero metterlo anche in minoranza) siano in qualche modo interpellati.

Questo “vizio” degli autori, decisi ad ignorare la matematica o come in realtà le cose funzionano in una società per azioni, si è ripetuto proprio in questa occasione, quando Eric ha espresso la volontà di voler eliminare la linea gioielli disegnata dalla moglie. Una decisione che Quinn già si aspettava, ritenendo però che sarebbe riuscita a ritrovare da sola il successo, come quando, al suo ingresso nella soap opera, dirigeva la sua piccola attività, la Quinn Artisan.

Carter, tuttavia, è intervenuto per salvaguardare la linea di Quinn, sostenendo che tagliarla così improvvisamente porterebbe la Forrester Creations a perdere milioni di dollari nell’arco di pochi anni.

Infatti, non soltanto il contratto di Quinn con l’azienda è ancora in corso, ma si sono già stipulati accordi con i fornitori di preziosi, senza contare inoltre gli acquirenti in lista d’attesa. Insomma, la divisione gioielli porta molti guadagni all’azienda e ogni casa di alta moda vanta una sezione apposita.

L’arringa di Carter ha fatto presa su Ridge: l’amministratore delegato è consapevole del danno che ci sarebbe tagliando fuori la linea di Quinn, strettamente legata peraltro al talento della stessa Fuller. E così anche Eric si è convinto, ma, deciso a non tollerare la presenza di Quinn, ha richiesto che Carter prepari un accordo in cui, nero su bianco, si stabilisca che Quinn non possa avvicinarsi agli edifici aziendali, lavorando dunque solo da casa.

Beautiful, trame americane: QUINN e CARTER si vedono ancora. Verranno scoperti?

La Fuller eseguirà questo “smart working” forzato dall’appartamento di Carter? E quanto ci metteranno i Forrester a scoprirli?

Già nel corso di una recente videochiamata, Eric, Ridge e Brooke hanno quasi colto la presenza di Quinn con Carter, ciò quando quest’ultimo ha avventatamente aperto la comunicazione con la Fuller seduta alle sue spalle: Quinn è riuscita a spostarsi in tempo, ma il suo abito non è sfuggito all’occhio di Ridge, che ha sottolineato come Carter fosse in compagnia. Il nome di Quinn non è stato fatto e a quanto pare, nessuno dei tre Forrester ha ipotizzato che fosse di nuovo lei la donna misteriosa. Ma quanto durerà ora questo nuovo segreto?

