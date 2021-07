Come ampiamente riportatovi, nelle attuali puntate americane di Beautiful il matrimonio tra Eric e Quinn Forrester sembra destinato a finire, ora che la verità sul tradimento della designer con Carter Walton è stata svelata. Eric non è più disposto a dare fiducia alla moglie, riconoscendo che il loro rapporto era ormai arrivato ad un punto di stallo e che la liaison di Quinn con l’avvocato è stata solo la spinta finale. Ma il destino che il patriarca e la sua famiglia hanno progettato per i due “peccatori” è ben diverso…

Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di sabato 17 e domenica 18 luglio 2021

A Quinn è toccato l’esilio perpetuo, non solo dalla vita di Eric ma anche dalla Forrester Creations. La Fuller, tuttavia, non ha voluto concedere un mea culpa all’odiata Brooke quando quest’ultima si è presentata per il commiato finale della sua rivale, riprendendosi la rivincita su di lei.

Quinn, infatti, non crede di dover essere giudicata da Brooke (quanto meno riguardo alla fedeltà coniugale) e, sebbene ritenga che la Logan abbia agito solo per vendetta nello svelare il tradimento, ha deciso di non parlare di questa sua teoria ad Eric, conscia che il marito finirebbe per mettersi dalla parte di Brooke, come sempre, contro tutto e tutti.

La stessa Quinn ritiene inoltre di essere stata (pur con i suoi sbagli) una moglie migliore per Eric di quanto lo sia mai stata Brooke in passato. Ovviamente la Logan non è stata d’accordo, ritenendo che la rivale non debba paragonarsi mai a lei e sentenziando: “Io sono una persona col cuore che batte, buona e gentile, non sono calcolatrice e meschina come te“.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Brooke, insomma, ha rivendicato il suo “sbagliare col cuore e per il troppo amore”, mentre le altre, come Quinn, lo fanno perché cattive. La Fuller è però certa che Brooke preferirebbe vedere Eric triste e solo piuttosto che con lei e di essersi rifiutata di concederle il beneficio del dubbio fin dall’inizio del loro matrimonio. La Logan, pur sorpresa che la nemica sia riuscita a restare sposata con Eric così a lungo, è certa che qualsiasi cosa riservi il futuro per lo stilista… sarà decisamente migliore della Fuller!

Insomma, alla fine, Quinn ha deciso di tirare i remi in barca per quanto riguarda il suo futuro con Eric, arrendendosi al fatto di non poter rivaleggiare con Brooke per il cuore del patriarca. Sorte diverse, invece, quella riservata a Carter: nonostante la rabbia di Eric nei suoi confronti, lo stilista è deciso a concedergli una seconda chance, sebbene dovrà faticarsela. Questo, soprattutto, grazie all’intervento di Ridge, deciso in qualche modo a proteggere il suo amico.

Eh sì: così come la moglie, Ridge ritiene Carter una vittima delle arti seduttive di Quinn e, quanto meno, gli riconosce il fatto di aver ammesso la verità, permettendo a tutti loro di disfarsi della Fuller. Insomma, lo stilista sembra aver dimenticato i suoi stessi precedenti con la futura ex matrigna…

Comunque sia, una clausola fondamentale per ottenere il perdono dei Forrester è che Carter rinunci a qualsiasi forma di rapporto o contatto con Quinn. Ma, stando alle anticipazioni, così non sarà! Sebbene Carter abbia accettato la pretesa di Eric, l’avvocato e Quinn torneranno a cedere alla passione, ora liberi dalle beghe matrimoniali della designer. Carter, inoltre, salverà dalla distruzione il ritratto di Quinn, mentre Wyatt si dimostrerà molto impensierito dal comportamento della madre.

Stando agli spoiler, Quinn e Carter valuteranno le loro opzioni, ovvero dovranno decidere se intraprendere una vera storia d’amore: in quel caso, Carter ne informerà Eric o proverà a tenersi il posto senza parlare della storia con Quinn? Anche perché, non va dimenticato, i Forrester hanno anche voluto che sia Carter a rappresentare Eric nella causa di divorzio! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Attenzione: diventa fan della nostra pagina Facebook su Beautiful, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram, per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo inoltre che tutte le notizie sulle anticipazioni americane e italiane di Beautiful SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.