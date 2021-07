A partire dalla puntata di Beautiful che negli Stati Uniti andrà in onda il prossimo 2 agosto, Steffy Forrester dovrà interagire con la sua futura suocera, Li Finnegan. Le due andranno d’accordo? La madre del suo fidanzato Finn avrà in simpatia la nuora oppure no?

La domanda sorge spontanea visto che, proprio poco dopo l’inizio della loro storia d’amore, la figlia di Ridge si è ritrovata a cedere (per l’ultima volta?) alla passione per l’ex marito Liam Spencer. La conseguenza è stata una gravidanza dalla paternità dubbia, finché non è stato confermato che proprio il nuovo compagno di Steffy è anche il padre di suo figlio, il piccolo Hayes.

In attesa di scoprire come sarà il carattere di Li e il rapporto che instaurerà con Steffy, possiamo già rivelare alcuni dettagli di questo nuovo personaggio: Li è un chirurgo, è cresciuta nella costa Est degli Stati Uniti e da sempre è molto impegnata nella sua carriera.

Per questo motivo, la donna ha maturato solo in tarda età il desiderio di diventare madre e da allora si è molto dedicata al figlio Finn, pensando con orgoglio che il ragazzo abbia preso proprio da lei la passione per la medicina e il desiderio di curare il prossimo.

Beautiful, anticipazioni americane: arrivano gli attori TED KING e NOEMI MATSUDA

Ad anticipare il suo arrivo ci sarà quello di suo marito, Jack Finnegan, che apparirà sulla scena dal 30 luglio. Su di lui, al momento, si sa molto poco, mentre il suo interprete Ted King (noto in Italia per la partecipazione al cult Streghe), non è affatto estraneo al mondo delle soap opera americane e l’ultima a cui ha partecipato è General Hospital.

L’attore ha raccontato tramite Soap Opera Digest di essere stato ben accolto da tutto il cast e di star imparando cose nuove sul suo alter ego, giorno dopo giorno. “Ho avuto subito la possibilità di condividere la scena con molti dei personaggi importanti della soap“, ha spiegato l’attore, il quale spera che nel giro di un mese il suo personaggio possa diventare più familiare al pubblico.

Ad interpretare Li, invece, sarà Naomi Matsuda, attrice nata in Giappone ma trasferitasi a San Diego con madre e fratello già all’età di cinque anni. Il debutto come attrice risale al 1997 e, nel suo curriculum che vede molte partecipazioni a produzioni di prima serata, risalta finora solo una soap opera: Days Of Our Lives.

Ancora non è chiaro se Jack e Li Finnegan (e i rispettivi interpreti) resteranno solo come guest legate ad una particolare trama o se almeno per un po’ diventeranno membri del cast fisso. Sicuramente il loro ingresso sulla scena porterà a delle rivelazioni sul passato di Finn, passato che le anticipazioni definiscono drammatico.

L’arrivo della coppia sarà con ogni probabilità legato (oltre al voler incontrare il nipote appena nato) anche alle nozze di Steffy e Finn. Il medico, infatti, sorprenderà la sua compagna con una decisione importante circa il loro futuro. C’è insomma aria di fiori d’arancio nell’estate di Steffy Forrester… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

