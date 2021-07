Nelle puntate americane di Beautiful, l’uscita di scena di Zoe Buckingham è ormai prossima: la modella, infatti, apparirà per l’ultima volta nella soap il prossimo 6 luglio (questo negli Stati Uniti, ovviamente, mentre in Italia vedremo l’uscita nel 2022).

Se seguite le nostre anticipazioni dagli USA, potete già immaginare la circostanza che congederà il personaggio dalle vicende dei Forrester: si tratta del caos che esploderà alla simbolica cerimonia di rinnovo dei voti di Eric e Quinn Forrester.

Eh sì: proprio in quell’occasione Brooke, appena avrà scoperto il tradimento della Fuller, rivelerà al suocero l’infedeltà di sua moglie. Prima di scoprire a quel punto cosa ne sarà del matrimonio tra lo stilista e Quinn, sappiamo per certo che Zoe avrà il cuore spezzato.

Carter, in realtà, era single da tempo quando ha ceduto all’attrazione per la designer, ma Zoe ha sempre considerato la misteriosa avventura con un’altra donna come una specie di tradimento, che ha superato solo perché l’avvocato le ha giurato di amarla ancora e di voler tornare con lei.

Zoe, tuttavia, ora scoprirà che la donna in questione non era Shauna Fulton ma proprio Quinn, a cui la ragazza aveva affidato la missione di intercedere presso Carter affinché le perdonasse la “distrazione sentimentale” per Zende Dominguez.

Dalla sorella Paris, Zoe apprenderà poi i dettagli su quanto realmente intercorso e sicuramente vorrà rompere col suo fidanzato: quel che è certo è che, da quel momento in poi, la Buckingham uscirà di scena.

Probabilmente sarà solo dai dialoghi successivi che sentiremo dire, tramite gli altri personaggi, cosa ne sia stato di lei. Tornerà a Londra? Andrà a lavorare anche lei per la divisione International?

Intanto sappiamo già benissimo cosa farà la sua interprete Kiara Barnes. Come vi avevamo riportato, l’attrice è stata scritturata tra i protagonisti di Fantasy Island, reboot di un vecchio telefilm cult, conosciuto in Italia come Fantasilandia. La prima stagione della nuova serie tv debutterà negli USA ad agosto.

Almeno nell’episodio pilota, la Barnes sarà affiancata da un ex volto di Beautiful, Adain Bradley, che ha prestato il volto a Xander Avant. Il giovane attore, dopo l’uscita di scena dalla soap, sta collezionando partecipazioni a diversi telefilm, tra i quali The 100 e All American. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

