Anticipazioni e trame settimanali soap turca Brave and beautiful da lunedì 12 a venerdì 16 luglio 2021: I rapporti tra Mihriban e Tahsin sono sempre più tesi: è notte fonda e Adalet e Tahsin stanno dormendo, quando Mihriban si presenta davanti alla casa di Adalet minacciando di dire tutta la verità sui crimini commessi da Tahsin. Sühan non si fida di Cesur e decide di seguirlo tutto il giorno per scoprire cosa nasconde. Nel frattempo Cahide scivola in bagno e deve essere portata in ospedale. Terrorizzata che la famiglia Korludag possa scoprire che non aspetta un bambino, Cahide farà di tutto per nascondere la verità.

Leggi anche: BRAVE AND BEAUTIFUL sostituisce MR WRONG su Canale 5, ci siamo

Suhan ha seguito Cesur a Istanbul, nella casa dove ospita Banu e suo figlio Omer. Chiarito che Omer non è figlio di Cesur, l’uomo invita Suhan a cena e i due approfondiscono la loro conoscenza. Il maltempo costringe Suhan a restare a Istanbul e Cesur la accompagna nella casa che i Korludag hanno a Nisantasi ma, quando sta per accendersi la passione fra i due, Cesur nota un ritratto dei suoi nonni appeso al muro e cambia umore, tanto che se ne va. Intanto a Kordulag si è sfiorata la tragedia, ma il medico non tradisce il segreto di Cahide e si limita a dire che non si è verificato un aborto. Korhan, umiliato da Tahsin, va ad ubriacarsi e più tardi i due hanno uno scontro, durante il quale Korhan dichiara di aver sempre saputo che Tahsin è orfano e che ha inventato un passato che, in realtà, non ha avuto.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Hulya va in ospedale dove Cahide è ricoverata per prendere accordi. Tutta la famiglia arriva il giorno dopo per ascoltare il battito del bambino e il dottor Nedim deve registrare l’ecografia di Hulya. Il dottor Nedim scompare e il giorno dopo il suo cadavere viene ritrovato senza vestiti nel bosco; all’uscita dell’ospedale aveva dato un passaggio a Hulya. Adalet denuncia Mihriban, che viene portata alla stazione di polizia per essere interrogata. Sühan convince il padre a ritirare la denuncia. Banu confessa a Cesur di essere ancora innamorata di lui, ma lui le dice che è solo concentrato sul piano e che lei è la sua maggiore alleata.

Cesur vuole riprendersi i quadri del padre dai Korludag. Manda il complice Rifat a rubare il quadro dei nonni di Sühan dalla casa a Nisantasi. La mattina seguente, quando tutti i Korludag sono usciti, Cesur e Rifat entrano in casa per rubare gli altri quadri e sostituirli con dei falsi. Sühan, però, rientra in casa inaspettatamente. Cesur, per temporeggiare e far uscire Rifat di nascosto, la bacia. Lei è confusa ma felice e ricambia il bacio. Rifat viene catturato dalle guardie dei Korludag e Cesur si inventa di essere un collaboratore tuttofare che lo aiuta nei lavori della casa. Sühan gli crede e, nonostante qualche domanda scomoda, i due riescono a farla franca. La polizia indaga sulla morte del dottor Nedim: hanno trovato una copia dell’ecografia di Cahide nella sua auto ma col nome di Ayse Yildirim, cioè Hülya. Cahide spiega che aveva chiesto una copia per lei, perché è l’infermiera che la aiuterà col parto.

Cahide scopre che l’uomo che stava frequentando Hülya è Bülent. Quest’ultimo, dopo aver saputo della finta gravidanza di Cahide, le chiede di unire le forze: non svelerà il segreto a nessuno se lei lo aiuterà a riconquistare Sühan. Banu viene a sapere del bacio che c’e’ stato fra Sühan e Cesur, perciò cerca di far ingelosire Sühan facendole credere che sta dormendo nella stessa stanza d’albergo di Cesur. Sühan è molto confusa sulla sua relazione con Cesur.

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole di Una vita SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI