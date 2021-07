Anticipazioni puntata della soap turca Brave and beautiful di lunedì 12 luglio 2021:

Leggi anche: Brave and Beautiful anticipazioni: il padre di CESUR, ecco chi lo ha ucciso davvero

I rapporti tra Mihriban e Tahsin peggiorano sempre più: mentre di notte Adalet e Tahsin stanno riposando, Mihriban irrompe davanti alla casa di Adalet e minaccia di spiattellare la verità sui passati crimini di Tahsin.

Sühan non riesce proprio a fidarsi di Cesur e inizia a seguirlo per capire cosa stia nascondendo davvero.

Incidente per Cahide: la donna scivola mentre in bagno e deve essere condotta in ospedale. La donna entra in un clima di terrore, temendo che ora tutti scoprano la bugia sulla gravidanza. Sarà dunque il momento di inventarsi qualcosa…

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)