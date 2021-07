Anticipazioni puntata della soap turca Brave and beautiful di mercoledì 14 luglio 2021:

Hulya si reca in ospedale da Cahide per accordarsi con lei. Tutta la famiglia arriverà il giorno seguente per ascoltare il battito del bambino e dunque il dottor Nedim deve registrare l’ecografia di Hulya. Ma il medico sparisce e il giorno dopo il suo cadavere viene ritrovato senza vestiti nel bosco (all’uscita dell’ospedale aveva dato un passaggio a Hulya).

Adalet decide di denunciare Mihriban, la quale viene così condotta alla stazione di polizia per essere interrogata. Sühan, però, convince papà Tahsin a ritirare la denuncia.

Banu rivela a Cesur di amarlo ancora, ma lui le spiega di considerarla solo un’alleata: la sua attenzione per ora è tutta sul piano!

