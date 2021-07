Anticipazioni puntata della soap turca Brave and beautiful di giovedì 15 luglio 2021:

Cesur intende riprendersi i quadri del padre dai Korludag e, per far questo, invia il complice Rifat a rubare il dipinto dei nonni di Sühan dalla casa a Nisantasi. Il mattino dopo, nel momento in cui tutta la famiglia Korludag è già uscita, Cesur e Rifat entrano in casa per sottrarre gli altri quadri sostituendoli con dei falsi.

Proprio mentre Cesur e Rifat stanno rubando i quadri, Sühan torna a casa a sorpresa. Cesur, per dare il tempo a Rifat di uscire senza farsi vedere, la bacia. Lei è sorpresa ma ne è contenta e ricambia il bacio. Rifat però viene catturato dalle guardie dei Korludag e Cesur si inventa delle scuse. Sühan gli crede e alla fine, pur non mancando qualche domanda di troppo, i due ne escono senza tanti problemi.

La polizia sta indagando sulla morte del dottor Nedim: è stata trovata una copia dell’ecografia di Cahide nella sua auto, ma col nome di Ayse Yildirim (ovvero Hülya). Cahide prova a trarsi d’impaccio dicendo che aveva chiesto una copia per lei visto che è l’infermiera che la assisterà nel parto.

