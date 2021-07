Anticipazioni puntata della soap turca Brave and beautiful di lunedì 2 agosto 2021: Tahsin si reca da Suhan a Istanbul e le dice che sta con Adalet da tanto tempo, che lei lo ama e non ha scopi nascosti; in questo modo la convince a rientrare a casa, ma Suhan mette una condizione: il padre deve smettere di fare il tiranno con la gente.

Un rappresentante della società di Antalya giunge in azienda e fa vedere una mail di Cesur in cui afferma che Tahsin voleva far fallire il progetto dei grattacieli. Cesur però dice che lui non c’entra niente e chiede delle indagini interne per appurare l’accaduto.

Prosegue il piano organizzato da Bulent, Cahide e Ayse: prima a Turan viene fatto credere che Cesur vuole ucciderlo e poi viene ideato un agguato, facendo credere a Cesur che Suhan si trovi in pericolo.

Anche Tahsin comincia a ritenere che Cesur possa essere il figlio di Hasan e così gli tende una trappola usando Mithat come tramite.

