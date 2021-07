Anticipazioni puntata della soap turca Brave and beautiful di mercoledì 21 luglio 2021: Tahsin ha scoperto che nelle terre vendute a Cesur è stato trovato dell’oro e ora si pente di non essersi fidato del giovane, prendendosela invece con Korhan e Bulent.

Cesur decide di chiarire con Suhan il tipo di rapporto che lo lega a Banu.

Suhan, sconvolta dopo aver ascoltato un dialogo tra Cesur e Banu, si precipita a casa e cerca le vecchie foto di famiglia. Korhan la sorprende e a quel punto lei gli chiede se abbia mai sentito parlare di tale Hasan Karahasanoglu.

Suhan fa vedere a Cesur un video realizzato all’esterno della loro casa di Istanbul in cui si vede Rifat. Cesur si giustifica dicendo che Rifat si reca a far visita alla sua ex moglie e deve obbligatoriamente passare di là.

Dopo la morte di Belkis, Cesur decide di portare la madre a stare con lui.

