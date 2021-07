Anticipazioni puntata della soap turca Brave and beautiful di martedì 27 e mercoledì 28 luglio 2021:

Korhan decide di invitare Hulya a trasferirsi da loro in modo da seguire la gravidanza di Cahide.

Hulya accetta la proposta di Kohran, ma Cahide non è molto d’accordo e, nervosa per l’accaduto, intima alla donna di stare molto attenta a non commettere passi falsi!

Cesur acquista le terre da tutti i contadini vessati da Tahsin, successivamente informa i soci di aver comprato tali terre per produrre olio di semi di zucca.

