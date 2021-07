Anticipazioni puntata della soap turca Brave and beautiful di giovedì 8 luglio 2021:

Leggi anche: Brave and beautiful, cast: Kıvanç Tatlıtuğ interpreta Cesur Alemdaroğlu

Cesur ha salvato la vita a Tahsin e ora il suo risveglio avviene in casa Korludag, circondato da tutta la famiglia di Suhan. Si trova lì anche Bülent, che ha appiccato l’incendio e che ora cerca come può di nascondere un’ustione sulla mano; Cahide però se n’è accorta e così Bülent, dopo aver subito il pressing della donna, deve dirle che è stato lui ad aver tentato di uccidere Cesur, aggiungendo di volerle offrire anche tutto il suo patrimonio purché non ne parli a nessuno!

Tutta la famiglia di Tahsin è riconoscente a Cesur e Sühan intende offrirgli le cure migliori. Nella stanza in cui alloggia, l’uomo si accorge di un quadro con uno stemma che rappresenta la sua famiglia.

Tahsin sospetta che l’incendio sia stato appiccato da Kemal, che però poi viene scagionato. A quel punto Tahsin, pur di capire chi possa essere stato, fa in modo la polizia interroghi l’intera cittadina.

Aumenta la tensione tra Cesur e Sühan ma, mentre lei gli cura le ferite, i due vengono interrotti dalla signora Mihriban, ovvero la mamma di Bülent.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)