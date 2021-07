Non tutti i piani vanno a buon fine, sopratutto se prevedono l’assassinio di due persone. Lo imparerà a sue spese Bülent Aydınbaş (Serkan Altunorak) nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful. L’uomo verrà infatti minacciato di morte da Turan (Serah Paril), il padre del bambino che Hülya Yıldırım (Zeynep Kızıltan) ha in grembo. Nella cittadina di Korludağ arriveranno quindi dei momenti di forte tensione…

Leggi anche: BRAVE AND BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di mercoledì 21 luglio 2021

Brave and Beautiful, news: Bülent, Cahide, Hülya e il piano per eliminare Cesur e Turan

Le anticipazioni indicano che tutto partirà quando Turan uscirà di prigione per mancanza di prove su un suo coinvolgimento nell’omicidio del dottor Nedim, in realtà ucciso da Hülya per evitare che rivelasse a tutti i Korludağ che non era Cahide (Sezin Akbaşoğulları) la donna incinta.

In un primo istante, Turan avrà come obiettivo quello di uccidere Hülya perché vorrà fargliela pagare per averlo incastrato per l’assassinio, ma poi desisterà dal suo intento quando la donna – mentendo – le confesserà di aspettare un figlio da Bülent.

A quel punto, il criminale sembrerà credere al fatto di non essere il padre del bambino della Yıldırım e, per levarsi di torno, pretenderà di avere in cambio un’ingente somma di denaro. Ovviamente, Bülent non vorrà affatto sganciare denaro e, con la complicità di Hülya e Cahide, organizzerà un piano per liberarsi sia di Turan e sia di Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ), che grazie ad un video girato da Kemal (Fırat Altunmeşe) avrà cominciato a porsi delle domande sul suo rapporto con l’ex cognata.

Brave and Beautiful, spoiler: Turan minaccia Bülent

In pratica, Hülya lascerà credere a Turan che Bülent ha ingaggiato Cesur per ucciderlo durante lo scambio di denaro. La speranza dei tre alleati sarà dunque quella che Cesur e Turan si ammazzino a vicenda, ma a risultare gravemente ferito sarà soltanto il primo.

Turan non farà quindi fatica a riunire tutti i tasselli del puzzle e, dopo essersi fatto medicare un polso dalla farmacista Necla (Cansu Türedi), si preparerà ad affrontare Bulent. Al termine di un inseguimento in macchina, l’uomo minaccerà così il figlio di Mihriban (Devrim Yakut) con una pistola e gli dirà che per continuare a vivere deve scagionarlo per il ferimento di Cesur e per l’omicidio del dottor Nedim.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Lo scontro si interromperà però con l’arrivo della polizia, che arresterà Turan per l’aggressione a Bülent, per lo sparo a Cesur e nuovamente per l’omicidio di Nedim, dato che nella sua macchina verrà ritrovata la pistola artefice del crimine (nascosta lì dall’astuta Hülya).

Tuttavia, prima di essere portato in prigione, l’ex farà in tempo a dire a Hülya che sarà la “verità del bambino” a condurla alla rovina. Una frase che non passerà inosservata a Korhan (Erkan Avcı) e Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün) al momento dell’arresto…

Brave and Beautiful, trame: Hülya costretta a rivelare la sua vera identità

Fatto sta che, quando gli venivano messe le manette ai polsi, Turan avrà chiamato Hülya con il suo vero nome. La donna dovrà quindi confessare a tutti i Korludağ di non chiamarsi Ayse e di aver cambiato identità soltanto per fuggire dal fidanzato molesto, che accuserà della triste di fine di Nedim precisando che lo ha fatto fuori soltanto perché l’ha visto chiacchierare con lei il giorno in cui Cahide – a conoscenza della sua pericolosità – ha fatto la prima ecografia.

Insomma, le bugie di Hülya e Cahide continueranno… ma per quanto? Siamo proprio sicuri che Korhan non ripenserà alle parole di Turan pronunciate durante l’arresto? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.