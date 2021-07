Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün), la protagonista di Brave and Beautiful, dovrà guardarsi le spalle da più nemici. Già dalle prime puntate della nuova telenovela turca, la donna diventerà infatti il bersaglio principale di Bülent Aydınbaş (Serkan Altunorak), il suo ex fidanzato. L’uomo vorrà infatti vendicarsi di tutto il male che la famiglia della ragazza ha fatto alla sua, motivo per cui si porrà un unico obiettivo: sposare la figlia di Tahsin Korludağ (Tamer Levent), da sempre nemico della madre Mihriban (Devrim Yakut).

Brave and Beautiful, news: Sühan rifiuta di sposare Bülent

Le anticipazioni segnalano infatti che Mihriban ce l’avrà a morte con Tahsin, il padre di Sühan. Dai discorsi, emergerà infatti che la donna, un tempo, era fidanzata con il potente Korludağ, che poi l’ha lasciata all’improvviso per rifarsi una vita al fianco della madre dei suoi due figli, ossia Sühan e Kohran (Erkan Avcı). Proprio per tale ragione, Mihriban non vedrà di buon occhi il fidanzamento del figlio con l’erede del suo “nemico”, anche se in più di una circostanza ammetterà di non avere nessun tipo di astio per la ragazza.

Tuttavia, la situazione sarà destinata a precipitare quando Sühan rifiuterà la proposta di matrimonio di Bülent poiché già invaghita del tenebroso Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ). Da un lato il fidanzamento tra i due ragazzi verrà prontamente interrotto, dall’altro Bülent si lascerà completamente prendere dalla rabbia e, ubriaco, darà fuoco alla tenuta di Cesur, durante la quale rischierà di uccidere anche Tahsin. Comunque sia, bisognerà osservare particolarmente l’alleanza che si verrà a creare tra l’Aydınbaş e Cahide (Sezin Akbaşoğulları), la moglie di Kohran.

Brave and Beautiful, spoiler: Bülent vuole vendicarsi dei Korludağ

Eh sì: dopo aver trascorso un’avventura di una notte con lei, Bülent non ci metterà tanto tempo prima di capire che la prostituta Hülya (Zeynep Kızıltan) è la donna scelta da Cahide per inscenare la sua gravidanza e far pensare a Tahsin che presto avrà un nipotino. La stessa Hülya, dato che sarà incinta, accetterà infatti di portare a termine la gestazione per poi cedere il bambino alla dark lady in cambio di denaro.

Visto che nel frattempo avrà promesso alla madre Mihriban di fare il possibile per farla pagare a Tahsin e ai suoi prepotenti discendenti, Bülent prometterà a Cahide di tacere sulla sua messinscena soltanto se la aiuterà ad avvicinarsi a Sühan. Un piano che, ovviamente, prevedrà anche l’allontanamento dell’onnipresente Cesur dalla quotidianità della ragazza. Per non rischiare che tutte le sue bugie vengano fuori, Cahide comincerà quindi a muoversi secondo le direttive di Bülent e porterà la cognata a pensare che non si può affatto fidare dell’Alemdaroğlu.

Brave and Beautiful, trame: Sühan comincia a non fidarsi di Cesur

Constatando che da quando è arrivato sono capitate diverse situazioni inspiegabili, tra cui il furto dei quadri avvenuto nella casa di famiglia di Istanbul, Sühan sembrerà quindi dare ascolto alle parole di Cahide e, oltre a riavvicinarsi a Bülent, tenderà a mettere in dubbio ogni parola di Cesur (con cui avrà già condiviso un bacio). Comunque sia, la goccia che farà traboccare il vaso sarà un’iniziativa di Banu (Gözde Türkpençe), avvocatessa ed ex fidanzata di Cesur.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Preoccupata e probabilmente ingelosita dalla vicinanza che l'Alemdaroğlu starà dimostrando verso di lei, Banu farà credere a Sühan di avere trascorso una notte d'amore con Cesur. La donna si metterà quindi sulla difensiva quando Cesur, seguendo il piano prefissato, proporrà a Tahsin di investire una parte del suo denaro nella azioni di una holding, prossima alla fusione, che potrebbe portargli dei benefici. Le menzogne dell'uomo verranno scoperte in tempi brevi? Quel che è certo è che Sühan vorrà capire se lo "sconosciuto" da cui è attratta stia davvero nascondendo qualcosa…

