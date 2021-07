La reciproca attrazione tra Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) e Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün), i protagonisti di Brave and Beautiful, sfocerà in un bacio già dalle prime puntate della telenovela turca, in onda su Canale 5 da lunedì 5 luglio alle 14.45 . Tuttavia, almeno per ora, l’avvicinamento non sarà per niente romantico…

Brave and Beautiful, news: la vendetta di Cesur ha inizio

Le anticipazioni indicano infatti che tutto comincerà dal momento in cui Cesur metterà piede nella cittadina di Korludağ per vendicarsi di Tahsin (Tamer Levent), il padre di Sühan, che ha sempre ritenuto responsabile delle morti del suo papà e dei suoi nonni (quest’ultima avvenuta nel bel mezzo di un misterioso incendio).

Dopo aver salvato la stessa Sühan dall’imbizzarrimento della cavalla Carezza, Cesur si presenterà quindi ai Korludağ con il falso cognome Alemdaroğlu, nascondendo a tutti quanti di essere l’ultimo discendente dei Karahasanoğlu, la famiglia che Tahsin ha distrutto e di cui ha “rubato” persino la storia facendo credere a tutti quanti che fosse la sua!

Per via di un fortuito segno del destino, Cesur avrà dunque modo di entrare appieno nella quotidianità dei suoi nemici: Tahsin, infatti, gli darà ospitalità nella sua abitazione quando Bülent Aydınbaş (Serkan Altunorak), il fidanzato di Sühan, darà fuoco al suo ranch poiché infastidito dalla sua vicinanza con la ragazza.

Partendo da questi presupposti, bisognerà fare attenzione ad ogni mossa dell’astuto Cesur…

Brave And Beautiful, trame: Sühan insegue Cesur

Visto che si sarà accorto dell’interesse che nutre nei suoi riguardi, Cesur inizierà a stuzzicare abilmente Sühan, la quale in una determinata giornata arriverà a seguirlo fino a Istanbul per capire se le stia nascondendo qualcosa. Tuttavia, nel giro di poche ore, la donna capirà che il giovane si reca nella capitale sia per assistere la madre Fügen (Tilbe Saran) e sia per prendersi cura dell’ex fidanzata Banu (Gözde Türkpençe), madre single del piccolo Omer.

A quel punto, Sühan resterà piacevolmente colpita dall’altruismo di Cesur ed accetterà di uscire a cena con lui. Quella sera stessa, la Korludağ deciderà di mostrare all’uomo la casa di città della sua famiglia, ma i telespettatori capiranno subito da alcuni flashback che quella proprietà, in realtà, apparteneva ai nonni di Cesur. Tale sospetto sarà chiaro quando il nostro protagonista resterà pietrificato di fronte a un quadro dei parenti, che gli verranno presentati da Sühan come i nonni che non ha potuto conoscere poiché morti molto tempo prima della sua nascita!!!

Brave and Beautiful, spoiler: Cesur bacia Sühan ma…

Insomma, sarà sempre più evidente che Tahsin ha costruito tutta la sua vita sulle menzogne, nascondendo il suo vero passato e plasmandolo con quello che è accaduto nella famiglia di Cesur. Quest’ultimo, per dare un segnale al nemico, si organizzerà quindi con il complice Rifat per dare fuoco alla casa cittadina dei Korludağ, anche se si preoccuperà di mettere in salvo il quadro dei suoi nonni (di cui si riapproprierà).

Approfittando del trambusto che creerà, Cesur si introdurrà poi nella casa di Tahsin e, sempre contando sull’aiuto di Rifat, sostituirà due quadri disegnati dal padre con delle copie di bassa lega. L’arrivo improvviso di Sühan, che tornerà nella tenuta per cambiarsi, costringerà però Cesur a prendere una decisione affrettata, tant’è che bacerà la ragazza sulle labbra per evitare che possa accorgersi della presenza del suo complice nell’abitazione.

Al bacio Sühan vorrà dare un seguito, visto che contraccambierà dandogliene un altro. Comunque sia, un imprevisto bloccherà sul nascere la “passionale” situazione e nel giro di qualche ora la donna avrà nuovamente dei dubbi sul conto dell’ultimo arrivato… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

