Pericolo di morte in arrivo per Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful ma, inaspettatamente, non sarà il “nemico” Tahsin Korludağ (Tamer Levent) il responsabile. L’uomo cadrà infatti tra le grinfie di Bülent Aydınbaş (Serkan Altunorak), Cahide Korludağ (Sezin Akbaşoğulları) e Hülya Yıldırım (Zeynep Kızıltan), che escogiteranno un abile piano per farlo fuori.

Leggi anche: BRAVE AND BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di lunedì 19 luglio 2021

Brave and Beautiful, news: Hülya minacciata da Turan

I presupposti di questa storyline si cominceranno a delineare quando Hülya farà in modo che l’ex amante Turan (Serah Paril) venga arrestato con l’accusa di avere ucciso il dottor Nedim. Un crimine che, in realtà, avrà compiuto proprio la donna per evitare che l’uomo parlasse a Tahsin e al resto dei Korludağ della falsa gravidanza di Cahide. Fatto sta che Turan riuscirà presto ad uscire dal carcere per mancanza di prove e non impiegherà tanto tempo prima di capire che è stata proprio Hülya ad incastrarlo.

Una volta che riuscirà a rintracciarla, dato che nel frattempo lei avrà cominciato a vivere a villa Korludağ, Turan sembrerà voler uccidere Hülya, ma rinuncerà non appena la donna gli comunicherà di essere incinta.

A quel punto, il malvivente chiederà a Hülya se è suo il bambino che porta in grembo, ma la doppiogiochista gli mentirà sulla questione e gli dirà di essere incinta di Bülent. Per levarsi di torno, Turan pretenderà dunque che proprio Bülent gli dia una grossa cifra di denaro, con cui potrà risolvere un debito contratto con il gioco d’azzardo.

Brave and Beautiful, trame: Cesur affronta Bülent con un video di Kemal!

Le anticipazioni riportano dunque che in questa intricata situazione si inserirà molto presto Cesur. Grazie ad un video girato da Kemal (Fırat Altunmeşe), dove si vedrà un abbraccio tra Cahide e Bülent, l’Alemdaroğlu si porrà più di una domanda sul rapporto tra i due ex cognati, sopratutto quando Sirin (Irmak Örnek) insinuerà che il bambino che la Korludağ porta in grembo potrebbe essere di Bülent, dato che la donna non è mai riuscita a restare incinta durante i suoi tanti anni di matrimonio con Korhan (Erkan Avcı).

Senza pensare minimamente alle eventuali conseguenze, Cesur affronterà quindi Bülent con il video in mano, anche se non riuscirà a scoprire granché; ciò perché l’uomo preciserà di aver sostenuto una preoccupatissima Cahide per via dei continui contrasti lavorativi tra il marito e Tahsin.

Comunque sia, grazie a questo passo di Cesur, Bülent capirà che il nemico sta diventando troppo pericoloso e si accorderà con Cahide e Hülya per farlo fuori.

Brave and Beautiful, spoiler: Cesur ferito!

Occhio dunque ad ogni successivo passaggio della trama: il giorno successivo, Hülya infatti Turan e, mentendogli, lo metterà al corrente del fatto che Bülent, per dargli il denaro che ha chiesto, ha ingaggiato un tale Cesur. Seguendo alla lettera il piano prestabilito, la donna farà quindi presente all’ex amante che l’Alemdaroğlu ha in realtà il compito di ucciderlo. Date queste parole, Turan non se ne starà con le mani in mano e si recherà all’appuntamento con una squadra di uomini.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Attirato sul posto da un messaggio in cui Sühan (Tuba Büyüküstün) gli chiederà aiuto, in realtà inviato da Cahide, Cesur e il fidato Rifat verranno presto coinvolti in una sparatoria, dove purtroppo sarà il nostro protagonista ad avere la peggio. Cesur verrà infatti colpito in pieno petto e si renderà necessario prestargli soccorso. Anche se, ovviamente, i tre alleati non riusciranno a farlo passare a miglior vita… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.