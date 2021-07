La cittadina di Korludağ è piccola e la gente mormora. Ogni segreto rischia di essere scoperto, compreso quello legato all’alleanza che stabiliranno Cahide Korludağ (Sezin Akbaşoğulları) e Bülent Aydınbaş (Serkan Altunorak) per evitare che venga fuori tutto l’imbroglio legato alla gravidanza della prostituta Hülya Yıldırım (Zeynep Kızıltan). Quest’ultima, come sapete, ha accettato di cedere il bambino che aspetta alla stessa Cahide in cambio di denaro e questa vicenda prenderà sempre più piede nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful.

Brave and Beautiful, news: Hülya e le minacce di Turan

Come abbiamo già avuto occasione di anticipare, Bülent accetterà di non fare menzione a nessuno dell’accordo che hanno stretto Hülya e Cahide quando quest’ultima prometterà di aiutarlo a riconquistare l’ex fidanzata Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün), che vorrà sposare soltanto per vendicarsi di Tahsin per tutto il male che ha fatto alla madre Mihriban (Devrim Yakut).

Tuttavia, sia Bülent e sia Cahide dovranno fare i conti con l’arrivo nella cittadina di Turan (Serah Paril), il quale “sequestrerà” Hülya nel momento in cui scoprirà che è stata lei ad incastrarlo per la morte del dottor Nedim, ucciso proprio dalla donna. Sta di fatto che, appena si accorgerà della sparizione di Hülya (recentemente accolta a villa Korludağ), Cahide entrerà nel panico e chiederà aiuto a Bülent.

Brave and Beautiful, spoiler: Kemal filma un abbraccio tra Cahide e Bülent

Agendo in tal modo, Cahide andrà però incontro ad un grosso pericolo. Per non dare troppo nell’occhio, la donna darà infatti appuntamento a Bülent all’interno del bosco di Korludağ. Proprio in quegli istanti, si troverà però nella zona il giovane Kemal Bozlu (Fırat Altunmeşe), che avrà modo di filmare col cellulare un abbraccio tra i due e parte della conversazione.

Dopo essersi confrontato con la moglie Sirin (Irmak Örnek), Kemal deciderà di mostrare quelle immagini al suo capo Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ). A quel punto, lo stesso Cesur vorrà andare più a fondo della questione e mostrerà il video proprio a Bülent.

Brave and Beautiful, trame: Cesur mette alle strette Bülent

In tal senso, è bene precisare che Bülent negherà fermamente di avere una relazione con Cahide e dirà a Cesur che la stava semplicemente consolando perché era preoccupata dai contrasti lavorativi tra Korhan e Cesur. Tuttavia, Bülent capirà che Cesur è sempre più di intralcio per i suoi loschi piani, ragione per cui vorrà eliminarlo definitivamente.

E l’occasione gli si presenterà quando Turan, per lasciare la città, gli chiederà dei soldi, visto che Hülya avrà fatto credere all’ex amante che è lui il padre del bambino che aspetta. Al momento dello scambio di denaro, Bülent escogiterà così un piano potenzialmente mortale per Cesur con la complicità della donna e di Cahide… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.