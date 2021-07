In che modo Tahsin Korludağ (Tamer Levent) cercherà di sbarazzarsi definitivamente di Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) una volta che scoprirà che è figlio di Hasan Karahasanoğlu (Ali Pinar)? Quando non riuscirà a trattenerlo in carcere con le false accuse di frode e identità fasulla, il cattivo di Brave and Beautiful incaricherà lo scagnozzo Salih Turhan (Okday Korunan) di uccidere il “nemico”, ma nell’attentato che verrà organizzato finirà per essere coinvolta anche la figlia Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün). Vediamo insieme perché…

Leggi anche: BRAVE AND BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di lunedì 26 luglio 2021

Brave and Beautiful, news: Salih organizza l’attentato a Salih

Le anticipazioni segnalano che tutto partirà quando Salih tenterà di allontanarsi da Tahsin, che lo accuserà di non aver agito correttamente per evitare che Cesur uscisse di prigione. Tuttavia, il padre di Şirin Turhan (Irmak Örnek) dovrà rinunciare molto presto al suo proposito; ciò perché Korludağ minaccerà di andare dalla polizia e rivelare tutti gli omicidi che, nel corso degli anni, ha commesso. A quel punto, Salih dovrà piegarsi nuovamente all’ennesimo ordine di Tahsin, che vedrà in previsione l’assassinio di Cesur.

Salih contatterà dunque l’Alemdaroğlu in un bar lontano dalla cittadina e gli consegnerà il pezzo di una lettera scritta qualche anno prima dal padre Hasan a Nurhan (Pervin Bağdat), la moglie di Tahsin. Un escamotage che l’uomo utilizzerà per prendere tempo e consentire ad un suo complice di sabotare la macchina di Cesur. In pratica, verrà tagliato il tubo dell’olio della vettura in modo tale che il freno, qualche ora dopo, si rompa e provochi un incidente mortale.

Brave and Beautiful, spoiler: incidente d’auto per Cesur e Sühan

Comunque sia, un imprevisto provocherà un vero e proprio malore a Tahsin: il giorno successivo all’incontro con Salih, Cesur tenterà disperatamente di riguadagnarsi la fiducia di Sühan, che avrà a sua volta scoperto la sua vera identità, e la inviterà a trascorrere con lui un’intera giornata. Seppur controvoglia, la Korludağ accetterà la proposta e spegnerà il cellulare, proprio come l’Alemdaroğlu le avrà chiesto di fare.

Appena scoprirà che la figlia è nella vettura di Cesur, Tahsin cercherà dunque di mettersi disperatamente in contatto con lei, ma ogni suo tentativo risulterà ovviamente vano. Alla fine, il freno della macchina si romperà e i nostri protagonisti resteranno coinvolti in un incidente, che per fortuna non provocherà nessuna drastica conseguenza. Anche se Sühan si renderà conto, forse per la prima volta, della cattiveria del padre…

Brave and Beautiful, trame: Sühan ha la certezza che è stato Tahsin ad organizzare l’omicidio di Cesur

Eh sì: una volta che si saranno messi in salvo, Cesur sosterrà che soltanto Tahsin può avere organizzato un attentato per farlo fuori. Di primo acchito, Sühan non crederà alla versione del giovane, ma accetterà comunque di tendere una trappola al padre. In pratica, la ragazza telefonerà al genitore per fargli credere di essere ancora sull’auto di Cesur e capire così se la pregherà di scendere subito. Dato che Korludağ agirà proprio così, la ragazza non avrà più alcun dubbio sul conto del suo papà e, distrutta dal vero volto del genitore, si rifugerà in un albergo insieme a Cesur.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Nel frattempo, dato che la figlia interromperà bruscamente la conversazione, Tahsin arriverà addirittura a credere che l’automobile di Cesur si sia schiantata con Sühan all’interno e verrà colto da un malore. Di lì a poco, la tensione sarà dunque destinata ad esplodere nuovamente… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.