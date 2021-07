L’ennesimo “dispetto” di Banu Vardar (Gözde Türkpençe) metterà in serio repentaglio la vendetta di Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful. Indispettita dall’avvicinamento tra l’uomo di cui è ancora innamorata e Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün), l’avvocatessa farà in modo che la domestica Şirin Turhan (Irmak Örnek) ascolti una frase ambigua pronunciata in un video dal nostro protagonista. Neanche a dirlo, tutto ciò genererà una serie di spiacevoli eventi…

Brave and Beautiful, trame: Banu fa ascoltare una frase “compromettente” di Cesur a Şirin

In base a quanto segnalano le anticipazioni, tutto partirà quando Banu scoprirà che Cesur – senza avvisarla – ha lasciato per qualche ora la cittadina di Korludağ al fianco di Sühan. La donna inizierà quindi a sentirsi esclusa dal piano dell’Alemdaroğlu e, approfittando della sua assenza, andrà nella sua casa e chiederà a Şirin di poter utilizzare il computer dell’imprenditore. Agendo in tale maniera, la Vardar si ritroverà a visionare il filmato in cui Cesur, durante un dialogo con Rifat Ilbey, ammetteva di volersi vendicare di Tahsin Korludağ (Tamer Levent) sottraendogli il suo bene più prezioso: Sühan.

A quel punto, Banu si renderà conto del fatto che Şirin si è nascosta dietro una porta per spiare ciò che stava facendo. La Vardar farà quindi finta di uscire dalla stanza, dando modo alla ragazza di riascoltare la registrazione per farle scoprire qual è il piano di Cesur. Sotto shock per quello che sentirà, Şirin cercherà dunque di mettersi in contatto con Sühan per metterla in guardia, ma il cellulare sarà staccato.

Brave and Beautiful, spoiler: Şirin parla al padre Salih della registrazione di Cesur

Tutto questo a quali tipi di risvolti porterà? Da un lato sarà abbastanza chiaro che Banu avrà agito in tale maniera poiché gelosa delle attenzioni che Cesur riserva a Sühan, dall’altro Şirin andrà in escandescenze e si confiderà sulla questione con il marito Kemal Bozlu (Fırat Altunmeşe). Quest’ultimo sarà però stato informato dall’Alemdaroğlu di ogni dettaglio del piano studiato contro Tahsin, motivo per cui inviterà la consorte a non intromettersi in questioni che non la riguardano.

Nonostante questo, Şirin sosterrà che non può tradire in questo modo Sühan e inviterà Kemal a fare una scelta: se continuerà a schierarsi dalla parte di Cesur, lei porrà fine al matrimonio. A sorpresa, il garzone terrà fede al patto stabilito con Alemdaroğlu e questo genererà l’ira di Şirin, che gli restituirà l’anello e tornerà a villa Korludağ. Lì la ragazza spiffererà al padre Salih (Okday Korunan) che Cesur intende sottrarre a Tahsin il suo bene più prezioso, ossia Sühan…

Brave and Beautiful, news: Tahsin prepara un nuovo piano contro Cesur

Occhio quindi ai successivi passaggi della storyline: dato che nel frattempo Sühan e Cesur resteranno coinvolti in un incidente stradale orchestrato da Salih per conto di Tahsin, la frase spifferata da Şirin si rivelerà fondamentale per far partire un nuovo piano contro l’Alemdaroğlu pensato dal Korludağ Senior.

Tahsin vorrà infatti fare il possibile per evitare che Cesur possa rivelare a Sühan come lui si sia impossessato illecitamente di tutti i beni dei Karahasanoğlu ed arriverà ad agire contro il suo "stesso sangue"… in che modo?