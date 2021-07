Grandi manovre da parte di Hülya Yıldırım (Zeynep Kızıltan) nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful. La donna, assoldata da Cahide (Sezin Akbaşoğulları), troverà infatti il modo di intrufolarsi per un lasso di tempo indeterminato in casa Korludağ. Questo darà inizio a diversi imprevisti…

Brave and Beautiful, trame: Cahide e la “falsa gravidanza”

Come le puntate già andate in onda hanno mostrato, Hülya è incinta ma ha accettato di cedere il bambino che aspetta a Cahide in cambio di denaro. A quel punto, la signora Korludağ ha iniziato a far credere a tutti quanti di essere in attesa del suo primo erede dal marito Korhan Korludağ (Erkan Avcı).

Questa notizia ha mandato letteralmente in visibilio il suocero Tahsin (Tamer Levent), da tempo desideroso di avere un nuovo discendente.

Le anticipazioni segnalano però che, molto presto, Bülent Aydınbaş (Serkan Altunorak) riuscirà a riunire tutti i tasselli del puzzle e capirà che tipo di accordo hanno posto in essere Hülya e Cahide, anche se prometterà a quest’ultima di mantenere il silenzio. Tra i tre personaggi si verrà quindi a delineare una sorta di alleanza, che però dovrà affrontare alcuni ostacoli…

Brave and Beautiful, spoiler: Korhan indispettito dai comportamenti di Cahide

Eh sì: col trascorrere degli episodi, Korhan inizierà infatti a nutrire dei dubbi sul conto della consorte; ciò avverrà in particolare quando la donna farà di tutto affinché non assista alla sua “presunta” ecografia utile a conoscere il sesso del nascituro. Una visita dove l’uomo, ovviamente, non dovrà partecipare perché la paziente sarà Hülya.

Anche se alla fine il bambino risulterà essere un maschio, esattamente come il padre Tahsin si augurava, il Korludağ si porrà numerose domande riguardo alla strana discrezione adottata da Cahide e si insospettirà di fronte alle continue telefonate della donna con Hülya, che però a lui sarà stata presentata con la falsa identità dell’infermiera Ayse, ossia colei che assisterà la moglie durante la gravidanza.

Ci saranno numerosi battibecchi tra Korhan con Cahide, che lo inviterà a stare tranquillo perché il primo nipote di Tahsin erediterà, come da accordi, parte delle azioni della sua società. Come conseguenza di ciò, Korhan prenderà dunque una decisione che potrebbe compromettere per sempre la dark lady…

Brave and Beautiful, news: Korhan propone a “Ayse” di trasferirsi a villa Korludağ

Eh sì: in tal senso, possiamo anticiparvi che ad un certo punto Korhan pretenderà di incontrare “Ayse”. Nel corso di tale appuntamento, l’uomo esprimerà il desiderio di essere più coinvolto nella gravidanza di Cahide e, senza chiedere minimamente il consenso a quest’ultima, proporrà a Hülya di trasferirsi a villa Korludağ fino a una data da prestabilirsi.

Nonostante le varie occhiatacce della sua “complice”, la Yıldırım accetterà immediatamente di stabilirsi sotto lo stesso tetto di Kohran e dei suoi familiari. Il trasferimento quindi avverrà in tempi brevissimi, ma un uomo appartenente al passato di Hülya si farà presto avanti e rischierà di generare ulteriori “disastri”… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.