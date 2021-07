In che modo Cahide Korludağ (Sezin Akbaşoğulları) continuerà a far pensare a tutti quanti di essere incinta? Bisognerà fare attenzione a tutto quello che la dark lady farà nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful, visto che darà il via ad un piano contro il marito Korhan (Erkan Avcı) che rischierà di ritorcersi contro di lei e la “complice” Hülya Yıldırım (Zeynep Kızıltan)…

Leggi anche: Brave and Beautiful anticipazioni: BÜLENT trova i quadri rubati da CESUR, TAHSIN finisce nei guai!

Brave and Beautiful, news: Cahide trova Korhan in atteggiamenti intimi con Korhan

Le anticipazioni indicano che tutto partirà quando Cahide ordinerà a Hülya di farsi beccare in atteggiamenti intimi con Korhan. La cattivona vorrà infatti inscenare il tradimento del marito per mettere volutamente in crisi il suo matrimonio ed evitare che lui possa toccarla per i mesi restanti della sua falsa gravidanza.

Hülya seguirà quindi alla lettera tutte le indicazioni della Korludağ e arriverà a narcotizzare Korhan per svestirlo. Proprio in quegli istanti, Cahide arriverà così in casa di Hülya ed accuserà il marito di esserle infedele.

Da un lato Cahide comunicherà ai familiari di voler divorziare da Korhan e ventilerà l’ipotesi di lasciare la villa in cui abita, ma Tahsin (Tamer Levent) le impedirà di andarsene, esattamente come lei aveva previsto, e le dirà che può andare a dormire in una delle stanze degli ospiti.

Cahide potrà così continuare ad usare indisturbata un pancione finto, mentre Hülya non verrà più accolta a villa Korludağ (e quindi nessuno potrà accorgersi del fatto che è lei, in realtà, ad essere incinta).

Brave and Beautiful, spoiler: Korhan indaga su Hülya e…

Tuttavia, la perfida Cahide dovrà presto fare i conti con un imprevisto: deciso a fare il possibile per dimostrare di non essere un fedifrago, Korhan cercherà di rintracciare Hülya con ogni mezzo, ma la donna sembrerà essere sparita nel nulla.

Comunque sia, l’uomo non si scoraggerà alla prima difficoltà e chiederà aiuto alla polizia per scoprire eventuali scheletri nell’armadio della Yildirim. Korhan resterà dunque attonito appena riceverà il fascicolo penale della conoscente, dove vi sarà scritto a chiare lettere che è una prostituta e non un’infermiera come ha sempre creduto!

Come facilmente prevedibile, Korhan metterà immediatamente sull’avviso Cahide che, pur di difendersi, rigetterà la colpa per l’ennesima volta su Cesur (Kıvanç Tatlıtuğ), portando il marito a pensare che molto probabilmente Hülya, su ordine dell’Alemdaroğlu, si sia introdotta con l’inganno nelle loro vite per spiare più da vicino Tahsin.

Tale ipotesi spiazzerà Korhan, che però non sembrerà del tutto convinto della sua veridicità…

Brave and Beautiful, trame: Korhan riesce a trovare Hülya!!!

L’ennesimo scossone farà virare la storyline su altre direzioni: vi anticipiamo che a un certo punto Korhan riuscirà finalmente a rintracciare Hülya, ma si troverà ad assistere ad un suo incontro con Cahide. Quest’ultima, appena si renderà conto della sua presenza, farà quindi sapere al marito che la Yildirim le ha chiesto in cambio del denaro per non diffondere un video (che peraltro esisterà veramente) sul suo tradimento.

Nonostante ciò, Korhan non vorrà sentire spiegazioni e trascinerà Hülya alla polizia, spronandola a raccontargli prima che la denunci perché è arrivata a Korludağ. Di conseguenza, probabilmente indirizzata da Cahide, la donna svelerà a Korhan di essere stata contattata da un uomo che le ha chiesto di intrufolarsi nella quotidianità di Tahsin.

Da un lato Hülya specificherà che non è Cesur l’uomo che l’ha ingaggiata, anche se non scarterà l’ipotesi che sia proprio lui l’artefice del compito, dall’altro Cahide darà man forte a questa tesi e distrarrà il marito il tempo necessario per concedere alla complice di scappare.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

In questa maniera, Korhan non si renderà conto del fatto che Hülya è incinta. L’uomo però, a fronte degli ultimi avvenimenti, si confronterà con la sorella Sühan (Tuba Büyüküstün), fresca di matrimonio con Cesur, arrivando alla conclusione che non può essere stato il neo-cognato ad ingaggiare la prostituta.

Korhan continuerà così a domandarsi per quale ragione Hülya abbia messo in scena il tradimento ai danni di Cahide… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.