Nelle future puntate italiane di Brave And Beautiful, un nuovo ingresso rischierà di compromettere l’alleanza stabilita tra Cahide Korludağ (Sezin Akbaşoğulları) e Hülya Yıldırım (Zeynep Kızıltan). Nella cittadina di Korludağ si presenterà infatti il losco Turan (Serah Paril), l’ex amante della prostituta. L’uomo intenderà vendicarsi della donna per un grave torto subito…

Brave and Beautiful, news: Hülya e l’omicidio del dottor Nedim

In base a ciò che dicono le anticipazioni, tutto inizia con il ritrovamento da parte della polizia del cadavere del dottor Nedim, ucciso proprio da Hülya poiché avrà minacciato di rivelare a Tahsin (Tamer Levent) e a tutti i Korludağ che è lei, e non Cahide, la donna incinta.

A quel punto, dopo essersi sporcata le mani di sangue per non dover rinunciare a tutti i soldi che la Korludağ le darà una volta che le avrà “passato” il bambino che ha in grembo, Hülya farà in modo che la polizia possa accusare proprio il malvivente Turan per il crimine che lei ha commesso.

Tuttavia, l’uomo riuscirà presto ad uscire di prigione grazie ai suoi loschi traffici ma anche per mancanza di prove a suo carico e resterà attonito quando, tra i documenti che gli mostrerà il commissario, noterà che Hülya è ritratta in alcune fotografie dove appaiono anche i Korludağ. Ovviamente, Turan non crederà affatto che la sua vecchia amante sia lì per una semplice coincidenza, sopratutto quando scoprirà che è proprio Cahide, la nuora di Tahsin, l’ultima donna che il defunto Nedim ha visitato.

Brave and Beautiful, spoiler: Turan minaccia Hülya

Tutto questo a quali risvolti porterà? Approfittando del trasferimento di Adalet (Nihan Büyükağaç) a villa Korludağ per via del suo fresco matrimonio con Tahsin, Turan riuscirà ad introdursi nell’abitazione tra gli operai ed incontrerà Hülya. Come prima cosa, la donna allontanerà l’uomo da occhi indiscreti e si preparerà ad affrontarlo.

Ovviamente, Turan avrà capito che è stata Hülya ad incastrarlo per l’omicidio del dottor Nedim e vorrà ucciderla, motivo per cui la minaccerà con una pistola. Comunque sia, la donna riuscirà a farla franca quando gli dirà che è incinta. In un primo momento, Turan domanderà così alla ragazza se sia lui il padre del bambino che ha in grembo, ma la Yıldırım sceglierà di mentirgli e gli farà presente che è rimasta incinta di Bülent Aydınbaş (Serkan Altunorak), con cui in realtà avrà passato soltanto una notte quando era già incinta.

Brave and Beautiful, trame: Hülya, Cahide e Bülent organizzano un nuovo piano

Di lì a poco, la situazione non farà altro che complicarsi: nel giro di poco tempo, Bülent e Cahide scopriranno la bugia che Hülya ha raccontato a Turan. Dato che quest’ultimo per andare via dalla città vorrà avere soldi in cambio per estinguere un suo debito di gioco, i tre alleati avvieranno così un piano che esporrà inaspettatamente ad un grosso pericolo Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ).

Di che cosa si tratterà? Nell’attesa di scoprirlo, segnaliamo che ad interpretare Turan sarà l’attore turco Serah Paril, che gli amanti delle soap stanno attualmente vedendo in onda su Canale 5 a Mr Wrong – Lezioni d’Amore, dove presta il volto a Tolga Gurdag, il cugino di Ozgur Atasoy (Can Yaman). Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.