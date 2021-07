Buon riscontro di pubblico per la nuova soap Brave and Beautiful, che ha sostituito Mr Wrong nella fascia pomeridiana di Canale 5. Protagonista della telenovela prodotta in Turchia è Tuba Büyüküstün, che nella fiction presta il volto a Sühan Korludağ, una donna ambiziosa ed estroversa la cui vita si incrocia con quella di Cesur Alemdaroğlu (quest’ultimo alla ricerca di vendetta nei confronti del padre di Sühan).

Nata a Istanbul il 5 luglio del 1982, Tuba cresce in una famiglia benestante, che le permette di coltivare la passione per il disegno; tale attitudine la porterà a frequentare la Miramar Snan Fine Arts University, prestigioso istituto di moda e design della capitale.

Dopo la laurea, conseguita nel 2004, la Büyüküstün decide di concentrarsi su un’altra grande passione: la recitazione. Gli sforzi profusi per farsi spazio nel mondo dello spettacolo danno presto i frutti sperati: viene infatti scritturata per recitare nella pellicola Cemberimde Gul Oya, che rappresenta per lei l’esordio assoluto sul grande schermo. Pochi anni dopo la ritroviamo nella serie tv Ihlamurlar Altında, che garantisce all’attrice un’enorme popolarità all’interno dei confini nazionali.

La ribalta internazionale arriva però nel 2014, quando l’attrice riceve la nomination agli Emmy Awards, prima turca a potersi fregiare di questo riconoscimento. Conosciuta nel mondo arabo anche con il nome d’arte di Lamiss, il suo successo cresce a dismisura con il passare del tempo, diventando una delle artiste più ricercate da registi e produttori turchi.

È proprio grazie alla soap Brave and Beautiful che Tuba riesce nel 2018 a replicare i fasti di quattro anni prima, ricevendo una nuova nomination agli Emmy, salvo veder sfumare sul più bello l’ambita statuetta.

L’ultima grande fatica della Büyüküstün è la docufiction Rise of Empires: Ottoman, un misto tra documentario e pellicola storica che ripercorre le vicende dell’assedio di Costantinopoli avvenuto nel 1453. Nel ruolo di Maria Branković, l’interprete ha incantato pubblico e critica, aggiungendo un ulteriore successo alla sua già ampia bacheca.

Molto riservata per quanto riguarda la sfera privata, Tuba Büyüküstün è stata sposata dal 2011 al 2017 con l’attore con l’attore Onur Saylak (un’unione dalla quale sono nati nel 2012 due gemelli). La donna è inoltre impegnata da molto tempo nella lotta per i diritti dei bambini, circostanza che ha spinto l’Unicef a nominarla ambasciatrice di buona volontà. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.