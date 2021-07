I pomeriggi di Canale 5 sono ora resi più movimentati dalle avventure dei protagonisti di Brave and Beautiful, la nuova soap turca che accompagnerà il pubblico della prima rete generalista di Mediaset durante questa estate. E ad aver incuriosito immediatamente i fan è stato Cesur Alemdaroglu, un giovane rampante assetato di vendetta dopo aver subito un’ingiustizia da un uomo senza scrupoli. Sembra infatti che il perfido Tahsin Korludag abbia assassinato il padre dell’Alemdaroglu, motivo per il quale l’uomo é in cerca di rivalsa.

Ad interpretare Cesur è l’attore Kıvanç Tatlıtuğ, nome fino ad oggi sconosciuto al pubblico italiano. Nato ad Adana il 27 ottobre del 1983, Kivanç frequenta fin dall’infanzia un prestigioso istituto privato del suo paese, distinguendosi dal resto dei compagni per le qualità mostrate nella pallacanestro. La passione per lo sport lo porta a trasferirsi qualche anno più tardi a Istanbul, dove viene inserito nella selezione locale di basket.

Abbandonata la carriera agonistica, il Tatlıtuğ comincia a prendere confidenza con il mondo dello spettacolo, partecipando nel 2001 a varie sfilate di moda. Qualche anno più tardi debutta nel piccolo schermo, prendendo parte a varie produzioni locali come Gümüş. L’esordio al cinema è datato 2007 grazie alla pellicola Amerikalılar Karadeniz’de 2. Poco tempo dopo, il lavoro nella cinematografia gli vale il riconoscimento di miglior attore protagonista per la sua interpretazione nella fiction televisiva Ask-i Memnu.

Conosciuto in patria anche per la sua bellezza, l’attore ha dato adito a pettegolezzi per le frequentazioni con le soubrette Meltem Cumbul, Azra Akın, İdil Fırat e Sedef Avci. Nel 2013 ha iniziato una relazione con l’esperta di moda Başak Dizer, culminata con il matrimonio nel 2016. Kıvanç Tatlıtuğ è inoltre un grande appassionato di musica, nello specifico del pianoforte, strumento che suona con maestria fin dall’infanzia.

