Quello di Mihriban Aydınbaş è uno dei personaggi più apprezzati della fiction turca Brave and Beautiful. Donna tenace e caparbia, Mihriban è stata piantata in asso all’altare da Tahsin Korludağ, un uomo vile e senza scrupoli che le ha preferito la madre di Sühan. Questa vicenda ha segnato profondamente la vita di Mihriban, che continua a serbare rancore e risentimento nei confronti di Tahsin.

A interpretare Mihriban è l’attrice turca Seher Devrim Yakut, nata ad Ankara il 27 maggio 1968. Appassionata di teatro, frequenta fin dalla tenera età un corso di recitazione per affinare le proprie capacita attoriali, ricevendo già dall’infanzia numerose lodi e riconoscimenti. Nel 1992, a 24 anni, si laurea in discipline teatrali, primo tassello di una lunga e soddisfacente carriera nel mondo dello spettacolo. Da questo momento in poi comincia per la Yakut un percorso che la porterà alla ribalta nazionale, grazie soprattutto alle numerose pellicole che la vedono protagonista. Il debutto internazionale avviene però nel 2021, a seguito dello sbarco in Italia della soap Brave and Beautiful, che permette a Seher Devrim Yakut di farsi conoscere anche al di fuori dei confini turchi.

All’attività di attrice, Seher accompagna da un po’ di tempo anche quella di produttrice dell’Adana Theatre Workshop, un’accademia di formazione da lei fondata. Una delle grandi passioni della donna è infatti trasmettere ai giovani talenti la sua passione per il teatro: a dimostrarlo ci sono le numerose esperienza da insegnante e istruttrice, che le hanno valso la nomina a direttrice dell’Ankara State Theatre.

Seher Devrim Yakut ha inoltre vinto alcuni dei più prestigiosi riconoscimenti cinematografici turchi, tra cui l’Ankara Art Institution e il Theatre Magazine Award. Amata anche nel Bosforo, l’attrice ha un profilo Instagram molto seguito, dove condivide sovente scatti di vita quotidiana in compagnia di amici e familiari. Poche le informazioni sulla sua vita privata, su cui la donna tende a mantenere il più assoluto riserbo, eccezion fatta per l’identità dell’uomo con cui è sposata dal 2012, l’attore Alper Kut.

