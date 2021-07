Fiction Vincenzo Malinconico, avvocato: le location della nuova serie tv Rai

Le riprese a Salerno della nuova fiction Rai Vincenzo Malinconico, avvocato, iniziate lo scorso maggio, sono proseguite fino al 3 luglio e ora, dopo una pausa di circa due mesi, il set della serie con protagonista Massimiliano Gallo tornerà a settembre in altre zone salernitane e nella splendida cornice della Costiera Amalfitana (patrimonio dell’Unesco famoso in tutto il mondo per la sua bellezza naturalistica).

Tra le location scelte dalla troupe ci sono il Tribunale di Salerno, la Stazione Marittima, la Villa Comunale, il Palazzo Sant’Agostino, il Palazzo Genovese, il chiostro del Duomo, il lungomare cittadino e il centro storico; molte scene si avvarranno anche della bellezza selvaggia e pittoresca di Cetara e Vietri, del fascino medievale dell’arcaica cittadina metelliana di Cava de’ Tirreni e delle beltà dell’antica​ città di origine etrusca Nocera Inferiore e Nocera Superiore.

Con Massimiliano Gallo, nel cast della fiction tratta dai libri di Diego De Silva (“Non avevo capito niente”, “Mia suocera beve” e “Divorziare con stile”, editi da Giulio Einaudi Editore), ci sarà anche l’attrice napoletana Lina Sastri, e poi anche Denise Capezza, Teresa Saponangelo, Francesco Di Leva, Giovanni Ludeno, Luca Gallone e con Ana Caterina Morariu e Michele Placido.

Vincenzo Malinconico, Avvocato racconta le vicende strampalate di un uomo insicuro e sui generis, il quale deve fare i conti con una realtà molto caotica e precaria sia in ambito professionale che in quello privato. Separato e padre di due figli, Vincenzo è soprattutto un avvocato d’insuccesso. Molte sono le cause non vinte e, malgrado il suo fascino insicuro e impacciato piaccia molto alle donne, fatica a realizzarsi sul piano sentimentale. Le sue maldestre vicende raccontate attraverso il suo sguardo ironico e autentico ci faranno appassionare alla vita di questo singolare uomo del sud decisamente fuori dagli schemi.

La fiction è una coproduzione Rai Fiction-Viola Film diretta da Alessandro Angelini, ed è stata sceneggiata dallo stesso best selling Diego De Silva assieme a Gualtiero Rosella, Massimo Reale e Valerio Vestoso. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.