Che fine ha fatto Achille Ravasi (Roberto Alpi)? È questa una delle prime domande che dovranno farsi i telespettatori della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1 da settembre. Nel corso dei nuovi episodi, la storyline verrà infatti approfondita ulteriormente, motivo per cui Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) e il commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) non potranno stare affatto tranquilli…

Leggi anche: Il paradiso delle signore 6 anticipazioni: SOFIA e NINO nel cast fisso!

Il Paradiso delle Signore 6, news: Achille Ravasi, a che punto siamo rimasti

L’ultima volta che Achille è apparso è stata nella quarta stagione, subito dopo aver sposato Adelaide. A quel punto l’uomo, che voleva entrare in possesso del patrimonio della neo moglie, è partito in viaggio di nozze in America con la Contessa, ma da lì non ha più fatto ritorno.

Dai dialoghi, piuttosto enigmatici, tra Umberto e Adelaide si è così intuito che è successo qualcosa al Ravasi durante la luna di miele, tant’è che Cosimo Bergamini (Alessandro Consentini), in cerca di vendetta nei confronti del Guarnieri per aver preso possesso della sua ditta Palmieri, ha ingaggiato un detective per capire se Achille fosse morto. Tale investigazione però non è andata a buon fine, visto che Umberto ha intercettato i propositi di Cosimo e ha falsato il lavoro dell’investigatore, il quale – corrotto con del denaro – ha così detto al Bergamini che l’uomo era vivo e vegeto.

Il Paradiso delle Signore 6, spoiler: Achille è davvero morto?

Partendo da ciò, possiamo sbilanciarci un po’ sugli ulteriori passaggi per via di alcuni indizi: ad esempio Roberto Farnesi, in un’intervista concessa al nostro portale, ci ha chiaramente detto che, nelle prossime puntate, il giallo sulla scomparsa del Ravasi tornerà al centro della scena. Nella scorsa stagione, tra l’altro, i telespettatori hanno appreso che Achille, oltre ad una moglie, aveva una misteriosa figlia.

È dunque facilmente ipotizzabile che la ragazza (o sarebbe meglio dire donna?) prima o poi possa arrivare a Milano in cerca di notizie del padre. Qualora ciò avvenisse, come si comporterà Adelaide con colei che, a tutti gli effetti, è la sua figliastra?

Il Paradiso delle Signore 6, ipotesi: la scomparsa di Achille coinvolgerà anche Ludovica?

Inoltre, ci preme sottolineare anche un’altra questione che, in qualche modo, vede coinvolto anche Ravasi. Un passaggio che, probabilmente, non hanno notato in tanti. Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena) ha infatti perso ogni suo avere, compresa la casa, dal momento in cui la madre Flavia (Magdalena Grochowska) ha affidato la gestione del suo patrimonio proprio ad Achille.

In qualche modo, anche Ludovica verrà quindi coinvolta nella trama noir de Il Paradiso delle Signore? Solo con la ripresa degli episodi inediti troveremo la risposta a questa domanda… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Il paradiso delle signore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) e Facebook (QUI)