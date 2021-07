Il Paradiso delle Signore 6: NINO e DORA, c’è speranza per il loro amore?

Negli nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1 da settembre, ci sarà spazio anche per il giovane seminarista Nino (l’attore Luca Grispini diventerà infatti parte del cast fisso). Proprio per tale motivo, i fan della fiction daily si stanno domandando se, in qualche modo, l’uomo sia destinato ad avvicinarsi alla venere Dora Vianello (Mariavittoria Cozzella), che sin da subito ha mostrato un interesse sentimentale nei suoi riguardi.

Leggi anche: Il Paradiso delle Signore 6 rumor, Alessandro Cosentini (Cosimo) è sul set?

Cerchiamo dunque di capire meglio se esiste la possibilità per i due di iniziare una relazione…

Il Paradiso delle Signore, news: le parole di Luca Grispini

Tempo fa, in un’intervista concessa al nostro portale, Grispini si era espresso in merito al futuro del suo personaggio, lanciando alcune ipotesi sul suo eventuale rapporto con Dora:

A dire il vero, non so nemmeno io cosa aspettarmi da lui. Non conosco ancora quale decisione prenderà Nino: se continuerà il suo percorso evangelico-cattolico oppure no. Sicuramente Dora sarà una tentazione. In questa stagione c’è stata la presentazione del personaggio. Nella prossima, sicuramente si vedrà il conflitto di Nino tra il Signore e Dora, fondamentalmente. È una scelta ardua, che non so come andrà a finire. Non ne ho la più pallida idea. Nel caso dovesse cambiare idea sulla scelta di vita che ha fatto, la motivazione sarà senz’altro forte.

Insomma, Luca non ha escluso la possibilità che Nino abbandoni l’intenzione di prendere i voti per concedersi un futuro al fianco di Dora, rimasta profondamente delusa non appena ha scoperto tutta la verità su di lui.

Partendo da ciò, è dunque facilmente ipotizzabile che questa storyline prenda piede nel corso della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore. E, qualora abbandonasse davvero il seminario e don Saverio (Andrea Lolli), come potrebbe guadagnarsi da vivere il “mancato sacerdote”? Chissà, d’altronde Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) è sempre in cerca di nuovi dipendenti… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Il paradiso delle signore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) e Facebook (QUI)