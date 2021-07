Nella sesta stagione de Il Paradiso delle Signore ci sarà spazio anche per un gradito ritorno. Nei nuovi episodi della fiction daily di Rai 1, il pubblico ritroverà l’ex venere Anna Imbriani, interpretata da Giulia Vecchio. Ricordate tutti chi è? Nessun problema, vi rinfreschiamo la memoria noi.

Il Paradiso delle Signore, story: ecco chi è Anna Imbriani

Presente nelle prime due stagioni della fiction, trasmesse in prime time, Anna Imbriani era una giovane venere con un solo obiettivo nella vita: trovare un buon partito da sposare. Proprio per tale ragione, la giovane aveva intrecciato una relazione con Massimo, un ingegnere impegnato nella costruzione dell’Autostrada del Sole con cui stava addirittura progettando di sposarsi, salvo poi scoprire che aveva già una moglie…

Delusa per tutta la situazione venutasi a creare, la donna aveva poi dovuto fare i conti con un altro imprevisto: la sua gravidanza inattesa. Totalmente indecisa sul da farsi, Anna aveva quindi intrecciato una relazione con il magazziniere Quinto Reggiani (Cristiano Caccamo), innamorato di lei fin da bambino, motivo per cui l’aveva seguita fino a Milano e si era fatto assumere a Il Paradiso delle Signore. Un rapporto, quello con Quinto, che non era potuto sfociare in un matrimonio, visto che Massimo aveva accettato di farsi carico di ogni spesa della bambina a patto della fine della sua relazione con il giovane.

Il Paradiso delle Signore, prime time: Anna e la fuga con Quinto

Una storyline complessa che aveva trovato il suo proseguimento anche nella seconda stagione, dove Anna aveva iniziato a lavorare come assistente del ragionier Ezio Galli. Scoperto da Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) che Massimo aveva intenzione di crescere la figlia che aveva in grembo con la moglie sterile, la Imbriani aveva dapprima rinunciato ai soldi dell’uomo, tornando così a frequentare Quinto, che l’ha aiutata a dare alla luce la piccola Irene.

Un ultimo colpo di scena aveva così costretto Quinto e Anna a lasciare Milano: grazie ad un giudice corrotto, Massimo era riuscito ad ottenere l’affidamento di Irene. I due innamorati, grazie ad un paesino sui Pirenei indicato loro da don Saverio, erano quindi fuggiti con la piccola Irene, facendo perdere ogni traccia.

Il Paradiso Delle Signore 6, rumor: quale futuro per Anna Imbriani?

Partendo da questi presupposti, che cosa ne sarà stato di Anna negli anni passati lontani dal capoluogo lombardo? Quel che è certo è che, al momento, la donna sembra destinata a tornare in scena senza il suo amato Quinto. I telespettatori avranno almeno l’occasione di rivedere la piccola Irene?

Nell'attesa di scoprirlo, segnaliamo che Giulia Vecchio ha ufficializzato negli scorsi giorni su Instagram il suo ritorno nella fiction, pronta a rituffarsi nell'atmosfere del grande magazzino milanese.