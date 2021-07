Tra poco più di due mesi le vacanze estive saranno agli sgoccioli e sarà proprio quello il momento in cui su Rai 1 ritroveremo i personaggi de Il paradiso delle signore, che ci hanno temporaneamente salutato a fine maggio. La sesta edizione della fiction daily (la quarta in formato daily) è già molto attesa dai fan, che si dovranno preparare a diversi cambiamenti nel cast…

Nei nostri precedenti post vi abbiamo già riportato i nomi dei nuovi attori del Paradiso 6 ma, se non li avete ancora letti, ecco un veloce riepilogo: Massimo Poggio (Teresio “Ezio” Colombo), Neva Leoni (Tina Amato), Giulia Vecchio (Anna Imbriani), Filippo Scarafia (Roberto Landi), Valentina Bartolo (?), Lucrezia Massari (?), Moisè Curia (Marco di Sant’Erasmo?).

In realtà, ben tre dei “nomi nuovi” sono in realtà appartenenti ad interpreti che abbiamo già visto al Paradiso. Si tratta dunque del ritorno di attori che avevano già fatto parte del cast (Neva Leoni nella prima stagione daily e Filippo Scarafia e Giulia Vecchio nella precedente versione in prima serata).

A parte tutto ciò, c'è anche da registrare che due attori già presenti nell'ultima stagione ci saranno ancora ma con un "avanzamento di grado": parliamo di Luca Grispini (Nino) e Giulia Chiaramonte (Sofia), i cui ruoli da ora in poi non saranno più "guest" ma verranno inseriti nel cast fisso.