Salvatore Amato (Emanuel Caserio) riuscirà a trovare un nuovo amore nella sesta stagione de Il Paradiso delle Signore? È quello che si stanno chiedendo i fan della fiction daily di Rai 1, anche se c’è chi spera ancora in un ritorno di fiamma tra il ragazzo e la stilista Gabriella Rossi (Ilaria Rossi). Vediamo dunque se per il ragazzo ci potrebbero essere delle novità dal punto di vista sentimentale…

Il Paradiso delle Signore 6: un nuovo futuro per Salvatore e Gabriella?

Ad accendere le ipotesi di una nuova possibilità per i Salvariella è l’assenza di Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini) dall’elenco dei personaggi fissi. Fatti salvi eventuali ritorni in corso d’opera, pare proprio che Cosimo al momento si sia trasferito a Parigi con la madre Delfina, concedendo alla moglie Gabriella di restare a Milano, finché lo desidera, al fine di aiutare Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) nella nuova gestione de Il Paradiso delle Signore.

La lontananza farà però sopravvivere il matrimonio tra i due? Alcuni sono già pronti a scommettere che, alla fine, Gabriella si riscoprirà innamoratissima di Salvatore, al punto tale da mettere a rischio il suo futuro coniugale con il Bergamini. Tuttavia, l’Amato sarà altrettanto disposto a darsi una nuova chance con la Rossi oppure per lui si apriranno le porte di un nuovo amore?

Il Paradiso delle Signore 6, rumor: Salvatore si avvicinerà ad Irene Cipriani?

In tal senso, vi parliamo di un rumor che ha preso piede di recente sul web. In base ad alcuni scatti dal set pubblicati sui social da Emanuel Caserio, in molti hanno cominciato a pensare ad un avvicinamento tra Salvatore e la venere Irene Cipriani (Francesca Del Fa), che nello scorso daily si è “fatta da parte” per permettere a Rocco Amato (Giancarlo Commare) di essere felice al fianco di Maria Puglisi (Chiara Russo).

Irene e Salvatore raccoglieranno dunque i pezzi delle loro rispettive relazioni perdute e scopriranno di stare bene insieme… o le cose andranno in tutt’altra direzione? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

