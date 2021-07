Il Paradiso delle Signore 6: quale futuro per GABRIELLA senza COSIMO?

Oltre a Federico Cattaneo, nella prossima stagione de Il Paradiso delle Signore, la quarta in formato daily, non dovrebbe esserci più – quanto meno in pianta stabile – nemmeno Cosimo Bergamini (il suo interprete Alessandro Cosentini non figura più nel cast fisso).

L’uomo lascerà però a Milano la moglie Gabriella Rossi (Ilaria Rossi), che continuerà quindi a lavorare nel grande magazzino per Vittorio Conti (Alessandro Tersigni). Quale sarà quindi il destino della donna nei prossimi episodi, in onda su Rai 1 da settembre 2021?

Il Paradiso delle Signore, news: Cosimo e Delfina vanno a vivere a Parigi

Negli episodi finali della quinta stagione, che è terminata lo scorso maggio, Cosimo ha deciso di voltare definitivamente pagina con il chiaro intento di lasciarsi alle spalle la guerra cominciata con il commendator Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi). Proprio per tale ragione, il ragazzo ha preso la decisione di trasferirsi a Parigi, anche per far sì che la madre Delfina potesse curarsi, e ha inizialmente chiesto alla moglie Gabriella di seguirlo nella nuova destinazione.

Tuttavia, prima dell’epilogo, la Rossi ha chiesto un po’ più di tempo al marito prima di lasciare definitivamente il suo posto di capo-stilista all’interno de Il Paradiso delle Signore. A quel punto, Cosimo non se l’è sentita di ostacolare l’ascesa professionale della moglie e ha dato il suo consenso, sottolineando che l’avrebbe aspettata nella capitale francese tutto il tempo che era necessario, al fine di iniziare lì una nuova vita insieme.

Il Paradiso delle Signore, rumor: quale futuro per Gabriella senza Cosimo?

Quale sarà quindi il destino di Gabriella? Al momento, è certo che l’attrice Ilaria Rossi farà parte del cast della sesta stagione… ma la sua Gabriella resterà in scena per tutti gli episodi oppure, prima o poi, dovrà davvero raggiungere Cosimo e si congederà definitivamente dalla fiction? Peraltro non si può neanche escludere un riavvicinamento tra la Rossi e Salvatore Amato (Emanuel Caserio) capace di mandare in crisi l’unione tra la donna e Bergamini…

Molti in effetti sperano sperano in questo ritorno di fiamma, anche se alla fine potrebbe pure accadere che Salvo si innamori di una nuova fanciulla. Insomma, per ora ci sono poche certezze sulle storyline che vedranno coinvolta Gabriella negli episodi inediti. Staremo a vedere e, come sempre, non mancheremo di informarvi a riguardo…