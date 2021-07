Il Paradiso delle Signore 6: VITTORIO CONTI, futuro incerto

Tanti cambiamenti attendono Vittorio Conti nella sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1 da settembre. Fresco di separazione da Marta Guarnieri (Gloria Radulescu), il direttore del grande magazzino milanese dovrà infatti ricostruire la sua vita… ma continuerà ad essere l’uomo “diligente” e “composto” che il pubblico ha conosciuto nelle ultime annate? In tal senso, qualche giorno fa il suo interprete Alessandro Tersigni ha utilizzato i social per scrivere una frase un po’ criptica sul futuro di Vittorio…

Il Paradiso delle Signore 6, rumor: quale futuro per Vittorio? Le parole di Tersigni

Vittorio, Vittorio… ma che combini? Sembra tornato ai tempi quando era pubblicitario!

Così ha scritto Tersigni su Instagram, facendo riferimento al lavoro di pubblicitario svolto da Vittorio nelle prime due stagioni della fiction (che andarono in onda in prime time). Effettivamente, nel corso dei nuovi episodi, Conti si troverà in qualche modo a fare i conti col passato, visto che rincontrerà due vecchi amici: l’ex venere Anna Imbriani (Giulia Vecchio) e Roberto Landi (Filippo Scarafia), omosessuale dichiarato che si prese una cotta per lui.

Tuttavia, l’attore sembra fare riferimento più al versante sentimentale del suo personaggio, che nelle nuove puntate potrebbe avvicinarsi ad Anna – come si vocifera – pur non avendo del tutto dimenticato la cognata Beatrice (Caterina Bertone).

Il pubblico ritroverà quindi un Vittorio un po’ più spensierato e “donnaiolo”, esattamente come lo aveva conosciuto prima dell’incontro con Teresa Iorio (Giusy Buscemi) nella versione della fiction andata in onda in prima serata? Ovviamente, al momento, queste restano soltanto ipotesi, che troveranno conferma o meno con la ripresa della fiction daily di Rai 1…

