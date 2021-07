Nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air si accentuerà la crisi coniugale tra Alptekin Bolat (Ahmet Somers) e sua moglie Aydan (Neslihan Yeldan). Tutto ciò comincerà quando Eda Yildiz (Hande Ercel) scoprirà nel peggiore dei modi che il padre di Serkak (Kerem Bursin) è coinvolto nella morte dei suoi genitori, avvenuta circa 18 anni prima…

Love Is In The Air, news: ecco come Eda scoprirà tutta la verità

Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che Eda apprenderà la verità grazie ad una frase di troppo di Selin (Bige Onal). In cerca di risposte su un vecchio incidente che Serkan starà cercando di nascondere al nuovo socio Efe Akman (Ali Ersan Duru), la donna si imbatterà nell’articolo di un giornale, redatto nel 2002, in cui si parlerà della morte dei signori Yildirim.

A quel punto, Selin riconoscerà nella foto Ayfer (Evrim Dogan) e capirà che Alptekin, grazie al subappalto concesso incautamente a Kadir, è indirettamente coinvolto nella morte della madre e del padre di Eda.

Selin si recherà quindi da Serkan per avere una spiegazione, ma non si accorgerà della presenza di Eda. Quest’ultima resterà quindi sorpresa quando sentirà la rivale dire all’ex fidanzato che ha capito cosa è successo ai suoi genitori. Bolat non avrà quindi altra scelta se non quella di rivelare la verità alla Yildiz, che – attonita – andrà da Alptekin per accusarlo apertamente della distruzione della sua famiglia…

Love Is In The Air, spoiler: Alptekin si prende una “pausa” da Aydan

Eda farà sapere ad Alptekin che non sarà mai in grado di perdonarlo e si farà dare tutte le informazioni utili per rintracciare Kadir; intanto Serkan non riuscirà ad arrendersi all’idea di aver perso per sempre la donna che ama e, dopo un litigio con Selin (dove ribadirà che non l’ha mai amata), si scontrerà persino con il padre.

In quella precisa circostanza, Serkan tirerà fuori tutto il suo rancore nei confronti di Alptekin e gli dirà di uscire per sempre sia dalla sua vita e sia da quella della madre Aydan, dato che non è mai stato in grado di renderli felici fin dal giorno in cui è morto suo fratello.

Fatto sta che Alptekin prenderà in seria considerazione le parole di Serkan e, oltre a ritenere il loro matrimonio una sorta di farsa, comunicherà a Aydan che ha deciso di prendersi una “pausa” dal loro rapporto fino a data da destinarsi. L’Alptekin si trasferirà dunque in albergo…

Love Is In The Air, trame: Aydan chiede a Seyfi di andare a trovare Alptekin ma…

Questo a quali tipi di risvolti porterà? In primis possiamo anticiparvi che Aydan, dopo aver finalmente sconfitto l’agorafobia che per anni le ha impedito di uscire di casa, riprenderà a frequentare l’associazione benefica di signore benestanti di cui fa parte e metterà i bastoni tra le ruote alla madre di Ferit (Cagri Citanak), che esattamente come lei si presenterà alle elezioni per essere eletta Presidentessa.

Tuttavia, Aydan non vorrà rinunciare nemmeno al marito Alptekin, ragione per la quale chiederà al maggiordomo Seyfi (Alican Aytekin) di andarlo a trovare in albergo per sapere se sta bene. Agendo in tale maniera, l’uomo si troverà però ad assistere ad una scena piuttosto ambigua, ovvero all’incontro tra il Bolat Senior e una ragazza che l’uomo prenderà per mano!

Per il momento, Seyfi deciderà di tacere ad Aydan l’intera questione, ma non è detto che riesca a mantenere a lungo il “segreto”… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.