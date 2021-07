Può mai un neo fidanzato non ricordarsi del compleanno della sua amata? Sarà questa la “grave” colpa di cui si macchierà l’impacciato Engin Sezgin (Anıl İlter) nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air. L’architetto dimenticherà infatti il compleanno di Pırıl Baytekin (Başak Gümülcinelioğlu) che, delusa, organizzerà una festa per sole donne con l’aiuto di Selin (Bige Onal).

Love Is In The Air, news: Engin e Piril cominciano una relazione “segreta”

Come abbiamo già avuto occasione di segnalare nei nostri precedenti post dedicati alle anticipazioni, sarà Piril a fare il primo passo con Engin, visto che lo bacerà nel corso di una cena romantica: una mossa azzardata che la donna farà grazie ai consigli dell’avvocatessa Ceren Başar (Melisa Döngel). Tuttavia, dopo l'”avvicinamento”, Engin lascerà Istanbul per qualche giorno, apparentemente per dei motivi di lavoro, ma Piril avrà come il sentore che l’uomo stia soltanto scappando da lei.

In questo caso, la rossa avrà però una grande sorpresa: al suo ritorno, Engin vorrà infatti continuare a frequentarla, tant’è che nel giro di poco tempo i due diventeranno a tutti gli effetti una coppia, anche se Piril chiederà al collega di mantenere lo staff dell’Art Life all’oscuro di quanto sta succedendo tra di loro.

Love Is In The Air, trame: Piril capisce che Engin si è scordato del suo compleanno

Nel giro di qualche settimana, Engin commetterà però un grosso errore: si dimenticherà infatti del compleanno di Piril e deciderà di trascorrere una serata tra soli uomini organizzata da Alptekin (Ahmet Somers) per cercare di riconciliarsi con Serkan (Kerem Bursin). Quest’ultimo, infatti, è arrabbiatissimo con il padre perché sarà stato costretto a lasciare Eda (Hande Ercel) per via del suo coinvolgimento nella morte dei genitori.

Nel bel mezzo della serata, alla quale parteciperanno anche Ferit (Cagri Citanak), Efe (Ali Ersan Duru) e Seify (Alican Aytekin), Engin farà una telefonata a Piril, che sarà intenta a festeggiare il suo compleanno in una discoteca insieme a Selin, Eda, Fifi (Sitare Akbaş), Ceren (Melisa Döngel) e Leyla (İlkyaz Arslan). A quel punto, Engin capirà di essersi dimenticato del giorno importantissimo della sua amata e si farà aiutare dagli amici per chiederle scusa…

Love Is In The Air, spoiler: Engin cerca di farsi perdonare da Piril

Dopo aver scoperto grazie a Efe dove si trova, Engin si presenterà con un mazzo di fiori nel locale dove Piril sta festeggiando. Comunque sia, la donna si mostrerà offesa dalla dimenticanza del suo “amato” e, pur accettando il regalo, gli dirà che può festeggiare con lei da semplice “collega”.

Nonostante ciò, possiamo però anticiparvi che il giorno successivo, effettivamente, Piril sembrerà dare ad Engin un’altra possibilità. Ma quanto tempo passerà prima che l’uomo, totalmente inesperto in amore, commetta un altro passo falso? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.