Quando qualcosa non quadra, ecco che Serkan Bolat (Kerem Bursin) ingaggia un investigatore. Nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air, l’uomo deciderà infatti di indagare sul passato di Efe Akman (Ali Ersan Duru), il suo nuovo socio, e scoprirà qualcosa di particolare su di lui…

Love Is In The Air, news: ecco come Efe arriverà all’Art Life

Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sulla telenovela turca, sapete già che Efe arriverà all’Art Life nel momento in cui Selin (Bige Onal) deciderà di vendergli il 45% delle sue azioni. Una mossa di cui la donna si pentirà amaramente quando Ferit (Cagri Citanak) l’abbandonerà all’altare. Tuttavia, Selin continuerà ad avere il 5% del pacchetto, cosa che permetterà a Serkan, con il suo 45%, di tenere le redini dell’azienda.

Per via della sua fama, l’architetto – famosissimo in Italia – entrerà subito nelle grazie di Eda Yildiz (Hande Ercel), sopratutto quando Serkan la lascerà senza preavviso pur di non svelarle che il padre Alptekin (Ahmet Somers) è coinvolto nella morte dei suoi genitori. Da un lato Eda si tratterrà all’Art Life per lavorare fianco a fianco con Efe, dall’altro il Bolat temerà (a ragione!) che Akman stia cercando in qualche modo di convincere Ferit a vendergli il 5% delle azioni di cui dispone, al fine di raggiungere il 50%. Proprio per tale ragione, Serkan assumerà quindi un detective…

Love Is In The Air, spoiler: Efe e il suo socio “anonimo”

Dopo alcuni giorni, Serkan informerà così i soci Engin (Anıl İlter) e Piril (Başak Gümülcinelioğlu) di quello che ha scoperto; in pratica, emergerà che Efe è nato e cresciuto “stranamente” nello stesso paesino di Eda e che ha potuto laurearsi in architettura grazie ad una borsa di studio. Un percorso formativo che però non giustificherà come abbia fatto, subito dopo la laurea, ad aprire un prestigioso studio a Roma, dato che i suoi familiari non avevano soldi da investire.

Più andrà avanti col racconto, Serkan farà quindi presente a Engin e Piril che Efe conta sull’appoggio di un misterioso socio “finanziatore”, che però non ha mai rivelato il suo nome. Si tratta di stranezze che convinceranno Serkan del fatto che l’Akman nasconde qualcosa. Insomma, il nostro protagonista crederà che l’uomo sia arrivato a Istanbul con un fine ben preciso e per questo motivo non esiterà ad affrontarlo…

Love Is In The Air, trame: chi è il misterioso socio di Efe?

Eh sì: Serkan parlerà apertamente ad Efe del socio anonimo. Tuttavia, anche in questa circostanza, l’Akman riuscirà a difendersi, sostenendo che alla prima occasione utile gli presenterà il suo partner, che ha sempre scelto la riservatezza assoluta. Ma chi sarà questa misteriosa persona?

Per adesso, possiamo dirvi che i telespettatori si troveranno ad ascoltare una conversazione telefonica tra Efe e il “complice”, dove l’architetto sottolineerà che Bolat, come avevano previsto, sta cercando di investigare sul suo conto. Il mistero si farà sempre più intenso e farà da apripista ad un grosso colpo di scena… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.