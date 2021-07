Nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air, un grosso incidente rischierà di mettere in serio repentaglio la carriera di Serkan Bolat (Kerem Bursin). La Art Life finirà infatti su tutti i giornali a causa del crollo di un tetto di un’abitazione fatta ricostruire dall’uomo. Ma chi ci sarà dietro tutto quanto? Scopriamolo insieme…

Love Is In The Air, news: Efe presenta a Serkan due “importantissimi” clienti

Tutto partirà, in base a quanto dicono le anticipazioni, dal momento in cui Efe Akman (Ali Ersan Duru), il nuovo socio dell’Art Life, presenterà a Serkan i coniugi Emre e Ayslin. I due proporranno a Bolat di farsi carico della ristrutturazione del tetto di una casa che hanno acquistato di recente e, tra le altre cose, specificheranno che nel progetto dev’essere inclusa anche Eda (Hande Ercel), con cui l’uomo avrà appena interrotto la relazione.

Tra un equivoco e l’altro (l’uomo a un certo punto crederà erroneamente che Eda sia incinta), Serkan riuscirà a consegnare in tempo il disegno tecnico per consentire agli operai di ricostruire, senza alcun tipo di rischio, il tetto come richiesto dalla coppia. Purtroppo però qualcosa andrà storto, dato che il tetto in questione crollerà dopo poche ore (anche se fortunatamente non ci sarà nessun morto). Comunque sia, i telespettatori scopriranno subito chi c’è dietro a tutto quanto…

Love Is In The Air, spoiler: è stato Efe a far crollare il tetto!

Eh sì: in seguito al crollo, Efe si metterà infatti in contatto con il suo misterioso complice e gli dirà di aver eseguito il suo ordine, anche se si lamenterà del fatto che l’incidente è risultato essere di una portata più grave rispetto a quella che avevano previsto. Contemporaneamente a ciò, Selin (Bige Önal) cercherà invano di evitare che la notizia finisca sui giornali, tant’è che il giorno successivo il lavoro sbagliato, almeno apparentemente, da Serkan sarà su tutti i maggiori giornali cartacei e web.

Da un lato Bolat vorrà capire se lui possa avere davvero commesso uno sbaglio e controllerà nervosamente tutti i bozzetti del progetto, dall’altro Eda avrà come il sentore che qualcuno abbia volutamente sabotato l’ultimo lavoro del suo ex, motivo per il quale lo inviterà a visionare insieme a lei se le bozze stampate e consegnate ai lavoratori corrispondano a quelle contenute nel suo computer. Agendo in tale modo, Eda e Serkan scopriranno che qualcuno ha davvero manomesso i documenti per mettere volutamente in cattiva luce la Art Life.

Love Is In The Air, trame: Serkan sospetta di Efe!

Su chi ricadranno quindi i sospetti? A detta di Serkan l’unico responsabile possibile sarà Efe. Proprio per questo, l’uomo metterà subito al corrente Piril (Başak Gümülcinelioğlu), Engin (Anıl İlter), Selin e, ovviamente, Eda della situazione. Comunque sia, almeno per ora, Bolat non noterà un altro particolare, ossia che l’incidente è molto simile a quello in cui sono morti tanti anni prima i genitori di Eda (schiacciati dal crollo dal muro reggente della casa dove avevano scelto di trascorrere il loro anniversario).

Sarà dunque abbastanza chiaro che i due fatti, in qualche maniera, sono collegati… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.