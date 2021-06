Nonostante l’uscita di scena di Kaan Karadağ (İsmail Ege Şaşmaz), Serkan Bolat (Kerem Bursin) non potrà comunque stare tranquillo nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air. Anche se sarà ormai felice al fianco dell’amata Eda Yildiz (Hande Ercel), il bell’architetto dovrà tentare di arginare le interferenze di Efe Akman (Ali Ersan Duru), il suo nuovo socio.

Love Is In The Air, news: Selin vende le sue azioni a Efe Akman

Le anticipazioni segnalano che la situazione si complicherà nel momento in cui Selin (Bige Onal), alla vigilia del suo matrimonio con Ferit (Cagri Citanak), deciderà di vendere il 45% delle azioni in suo possesso della holding – presieduta da Alptekin Bolat (Ahmet Somers) – proprio a Efe, un famoso architetto residente in Italia. La sorte tirerà però un gioco piuttosto beffardo alla donna, visto che Ferit la pianterà in asso all’altare e, a quel punto, non potrà fare nulla per interrompere la vendita, che aveva voluto soltanto per mettere distanza tra lei e il suo ex Serkan.

Da un lato Selin avrà in mano soltanto il 5% delle azioni, così come Ferit, che otterrà da Alptekin la stessa percentuale per mantenere il silenzio sull’incidente in cui sono morti i genitori di Eda. Grazie a tutto ciò, la famiglia Bolat deterrà quindi il 45% della holding, esattamente come Efe. Una situazione decisamente complicata che genererà fin da subito delle ripercussioni…

Love Is In The Air, spoiler: Efe arriva a Istanbul

In tal senso, bisognerà infatti fare attenzione a quello che succederà in seguito all’infarto che colpirà Alptekin proprio mentre starà per raccontare la verità sull’incidente ai genitori di Eda, in cui è stato direttamente coinvolto per via di un contratto di subappalto stabilito con Kadir. Dopo il malore, il signor Bolat dovrà osservare obbligatoriamente un lungo periodo di riposo, motivo per cui incaricherà il figlio di dirigere l’azienda.

Il primo imprevisto che Serkan Bolat dovrà gestire sarà quindi rappresentato da Efe Akman, che arriverà trionfale alla Art Life con il 45% che Selin gli ha venduto. Dato che avrà in mano lo stesso numero di azioni dell’avversario, Serkan cercherà dapprima di proporre un accordo di vendita ad Efe ma, quando non riuscirà nel suo intento, dirà alla sua ex di restare al suo fianco perché insieme, nonostante tutto, detengono la maggioranza, ossia il 50%. Ad ogni modo, bisognerà fare attenzione anche alle mosse di Akman…

Love Is In The Air, trame: Efe si avvicina a Eda e…

Eh sì: oltre a stringere un rapporto cordiale con Ferit, che avrà curato i suoi interessi fino all’arrivo in Turchia, vi anticipiamo che Efe stabilirà una certa sintonia con Eda, dato che rimarrà colpito dalle sue doti di architetto paesaggista (nonostante non sia ancora laureata). Comunque sia, l’uomo mostrerà presto il suo doppio volto, che nasconderà con un atteggiamento mite e simpatico con tutti i dipendenti dell’Art Life.

A un certo punto, Efe chiederà infatti a Ferit di poter acquistare il suo 5%. Una proposta che, almeno per il momento, l’ex di Selin rifiuterà… ma Akman demorderà così facilmente? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.