Da un equivoco, nasceranno divertenti situazioni nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air. Serkan Bolat (Kerem Bursin) crederà infatti che l’ex fidanzata Eda Yildiz (Hande Ercel), di cui è ancora innamorato, sia incinta, ma non saprà come chiederglielo in maniera diretta. Tutto ciò lo porterà dunque a trascorrere del tempo con la donna per appurare meglio la situazione…

Leggi anche: LOVE IS IN THE AIR, anticipazioni puntata di venerdì 16 luglio 2021

Love Is In The Air, news: Efe procura due nuovi clienti alla Art Life

Le anticipazioni segnalano che la storyline comincerà quando Eda sentirà per caso una conversazione tra Serkan e la madre Aydan (Neslihan Yeldan) e scoprirà così che l’uomo ha messo fine alla loro relazione per un misterioso motivo. Ovviamente, la Yildiz non avrà minimamente il sentore che tutto ciò abbia a che fare con la morte dei suoi genitori, avvenuta a causa del crollo di una casa non costruita a dovere da Alptekin (Ahmet Somers) e dal suo socio Kadir, ma nonostante questo deciderà di investigare ulteriormente sulla faccenda.

Comunque sia, col trascorrere degli episodi, Eda non potrà fare a meno di frequentare Serkan; ciò avverrà, nello specifico, quando Efe Akman (Ali Ersan Duru), il nuovo socio, stringerà un accordo con i coniugi Emre e Ayslin, i quali chiederanno proprio ai nostri due protagonisti di aiutarli nella ristrutturazione della casa. Dato che si tratterà di due clienti piuttosto importanti, Bolat e la Yildiz non avranno altra scelta se non quella di collaborare tra loro, ma per uno strano scherzo del destino si troveranno anche a fare da “baby sitter”.

Love Is In The Air, trame: Eda e Serkan si prendono cura di “mini” Serkan

Eh sì: Emre e Ayslin saranno infatti diventati genitori da qualche mese e non riusciranno a trovare una bambinaia adatta alle loro esigenze, sopratutto a causa dell’uomo che non riesce a fidarsi di nessuna. A quel punto, dato che i due dovranno organizzare una festa, Eda si offrirà volontaria per fare da baby-sitter al loro figlioletto, che per uno strano scherzo del destino si chiama Serkan, e trascinerà anche Bolat nel suo proposito.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Ed è proprio da qui che nascerà l’equivoco: vi anticipiamo che, in quella determinata giornata, Ayslin confesserà a Eda di essere nuovamente incinta, ma di non sapere come comunicarlo al marito. Serkan intercetterà così parte del discorso, nella quale la Yildiz fantasticherà sul suo ipotetico futuro di madre e dirà di “essere certa che sarà una bambina”. Dato che in quella mattina l’ex fidanzata avrà avuto diversi attacchi di nausea (tant’è che gli avrà chiesto di portarla in farmacia per prendere dei medicinali), Bolat comincerà quindi a sospettare che la Yildiz sia incinta. Tale dubbio diventerà sempre più “certo” quando Serkan troverà nel bagno un test di gravidanza positivo, che però apparterrà a Ayslin (particolare che l’uomo ignorerà).

Love Is In The Air, spoiler: Serkan crede che Eda sia incinta!

Dato che avrà fatto l’amore con lei, Serkan temerà quindi che Eda sia incinta e cercherà di abituarsi all’idea che, entro nove mesi, diventerà padre, anche se in cuor suo aveva già programmato di non avere figli. Fortemente preoccupato, Bolat si confiderà dunque con Engin (Anıl İlter), che lo inviterà a chiarire tutto quanto con la Yildiz prima che sia troppo tardi.

Tuttavia, almeno per ora, Serkan non troverà il coraggio di affrontare apertamente l’argomento con Eda, anche se si mostrerà fin troppo “premuroso” verso di lei… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.