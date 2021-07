Martedì 27 luglio, Anna Valle sarà ospite del Giffoni Film Festival, la kermesse dedicata al cinema per ragazzi numero uno al mondo, per presentare la prima puntata di Luce dei tuoi occhi, la nuova fiction Mediaset di cui è protagonista insieme a Giuseppe Zeno e che andrà in onda in autunno in prima serata su Canale 5.

Per l’attrice si tratta di un ritorno al Festival del Cinema per Ragazzi dopo l’ospitata virtuale dello scorso dicembre in occasione del Giffoni 50 Winter Edition, un’edizione totalmente online organizzata nel pieno dell’emergenza sanitaria, nella quale la Valle aveva promesso di tornare prestissimo a Giffoni Valle Piana:

Spero di poter essere nuovamente dei vostri. Siete capaci di trasmettermi un’energia straordinaria, anche ora, a distanza. Ci rivedremo presto dal vivo.

La cinquantunesima edizione del festival, in programma dal 21 al 31 luglio e battezzata Giffoni50plus, oltre all’ex Miss Italia potrà contare su tanti volti noti dello spettacolo, come il regista Ferzan Özpetek, l’attrice Carolina Crescentini, il comico Lillo, il duo fenomeno dei bambini Me contro Te, Mara Venier e tantissimi altri.

Tornando alla fiction Luce dei tuoi occhi, si tratta di un appassionante melò dai toni thriller: si svolge nell’elegante cornice dell’architettura palladiana di Vicenza, nella quale la Valle presta il volto all’ex ballerina Emma Conti, una madre costretta a fare i conti con un oscuro e doloroso mistero che avvolge il suo passato e quello di sua figlia. La bambina infatti è nata morta, o almeno è così che le hanno fatto credere…

Ma la forte e tenace Emma è invece convinta che la figlia sia ancora viva e che si trovi proprio tra le allieve dell’Accademia di danza, dove lei ha iniziato a ballare. Nella sua dura battaglia, la protagonista avrà il supporto e il sostegno di Enrico (Giuseppe Zeno), un insegnante di liceo con cui inizierà una passionale storia d’amore.

Nel 2022, invece, vedremo Anna Valle nuovamente su Rai 1 (accanto a Giorgio Pasotti) nella fiction Lea e i bambini degli altri, nella quale interpreta un'infermiera in un ospedale di pediatria che convive con l'immenso dolore di non poter diventare madre e di conseguenza riversa tutto il suo amore sui piccoli pazienti del suo reparto.