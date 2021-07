Anticipazioni puntata della soap turca Mr Wrong – lezioni d’amore di venerdì 2 luglio 2021:

Sevim apprende da Haydar che Ezgi è rientrata a Istanbul da Ozgur e decide di incontrare Nevin, a cui la figlia ha annunciato di essere decisa a vivere la sua storia d’amore.

Ezgi comincia a lavorare per la Red Dreams, ma non sa che il suo proprietario è in realtà il terribile Tolga!

Quella di venerdì 2 luglio è l’ultima puntata pomeridiana di Mr Wrong. I rimanenti nove episodi saranno trasmessi da Canale 5 nel corso di tre appuntamenti in prime time (tre episodi per serata), a partire da martedì 5 luglio.

