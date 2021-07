A Tolga Gurdag (Serah Paril) non basterà essersi appropriato de La Gabbia per lasciare definitivamente in pace il cugino Ozgur Atasoy (Can Yaman). Nelle ultime puntate italiane di Mr Wrong – Lezioni d’Amore, l’uomo si renderà protagonista di una serie di boicottaggi per far fallire La Laguna, il nuovo ristorante che il nostro protagonista avrà aperto insieme allo chef Ozan Dincer (Serkay Tutuncu). Per riuscire nel suo intento, l’uomo si avvarrà della complice Gizem (Ece İrtem), che verrà riassunta da Ozgur partendo dalla semplice mansione di cameriera…

Mr Wrong – Lezioni d’Amore, news: ecco come Tolga boicotterà La Gabbia

Le anticipazioni indicano che Tolga innescherà una pubblicità decisamente negativa per la nuova attività di ristorazione del parente: oltre a far sì che non funzionino i condizionatori, cosa che porterà i clienti a scappare per via del troppo caldo, Gurdag “libererà” degli scarafaggi durante un pranzo servito dal personale di Ozgur. Nel giro di qualche ora, i video dei due momenti verranno quindi spiattellati sui social e le recensioni negative nei confronti di La Laguna non faranno che aumentare.

La faccenda, già abbastanza complicata, si arricchirà dunque di un ulteriore imprevisto che potrebbe portare l’Atasoy a recuperare il suo precedente ristorante. Deciso a fare il possibile per conquistarla, il doppiogiochista Serdar Ozturk (Sarp Can Köroğlu) consegnerà infatti ad Ezgi Inal (Ozge Gurel) una registrazione dalla quale sarà chiaro che è stato proprio Tolga ad assoldare l’avvocatessa Irem (Kimya Gokce Aytac) per non far ottenere inizialmente la licenza a Ozgur e Ozan, necessaria per aprire il nuovo locale. Tuttavia, la nostra protagonista non se la sentirà di utilizzare il nastro per costringere Gurdag a restituire La Gabbia al fidanzato ed il piano del ginecologo sembrerà andare in fumo…

Mr Wrong – Lezioni d’Amore, trame: la polizia mette i sigilli a La Laguna

Questo genererà un altro spiacevole imprevisto: dato il pullulare dei video su internet, la polizia vorrà vederci più chiaro su come Ozgur e Ozan stanno gestendo La Laguna, motivo per il quale si presenteranno nello stabile e metteranno i sigilli al fine di controllare se vengano rispettate le regole imposte dallo Stato per quanto riguarda l’igiene.

Da un lato Ozgur sentirà che è arrivato il momento di arrendersi all’evidenza e dichiarare il fallimento del nuovo ristorante, dall’altro Ezgi non vorrà gettare la spugna e si farà raccontare da Ozan dove l’uomo è solito rifugiarsi per fare chiarezza sui suoi problemi e cercare di risolverli. Grazie a ciò, la Inal avrà dunque modo di trascorrere del tempo all’aria aperta con Ozan. Una serata che presto diventerà divertente e alla quale parteciperanno anche lo stesso Ozan e Deniz (Cemre Gumeli).

Mr Wrong – Lezioni d’Amore, spoiler: Tolga annoiato dalla guerra contro Ozgur

Occhio quindi a quello che succederà subito dopo: dato che vedrà le foto sui social del cugino dove apparirà spensierato e felice al fianco di Ezgi, Ozan e Deniz, Tolga comincerà a chiedersi se abbia senso continuare a fare la guerra a Ozgur che, nonostante tutto, riesce sempre a rialzarsi ed esporrà così i suoi dubbi a Gizem. Un pensiero che si riverserà anche su La Gabbia, che Tolga sembrerà intenzionato a non volere più gestire… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.