Anticipazioni puntata della soap turca Brave and beautiful di mercoledì 7 luglio 2021:

Grazie alle sue conoscenze, Tahsin Korludag riesce a far annullare il contratto di vendita del terreno; per fare questo, l’uomo corrompe polizia e Procura.

Nel corso del party di compleanno di Tahsin, Bulent chiede a Suhan di sposarlo. Lei si inventa delle scuse e rifiuta!

Cesur assiste alla scena tra Suhan e Bulent, umiliando quest’ultimo di fronte a tutti.

In cerca di vendetta e ubriaco, Bulent incendia la proprietà di Cesur ma non sa che in quel momento è lì anche Tahsin, che si trova sul posto per parlare con Cesur!

