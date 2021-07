C’è aria di magia a Rai 4. Dopo un rewatch quotidiano con le repliche delle prime stagioni, da martedì 6 luglio alle ore 16 le potenti Streghe Vera-Vaughn sono pronte ad incantare il pubblico con gli episodi inediti della terza stagione.

Leggi anche: MASANTONIO sezione scomparsi, anticipazioni terza puntata 9 luglio

Le prescelte del terzo millennio (interpretate da Melonie Diaz, Sarah Jeffery e Madeleine Mantock) all’inizio erano solo in due, Mel e Maggie, e solo in seguito si è unita la terza sorella, Macy, cresciuta con il padre credendo che la madre fosse morta. Ben presto, le tre ragazze si sono unite per dare vita al “Potere del Trio” e proteggere l’umanità dai pericolosi demoni che si aggirano per la terra.

Nella terza stagione, le magiche sorelle e il loro angelo bianco Harry (Evans) continueranno la loro battaglia con La Fazione, l’organizzazione creata da comuni mortali che vuole usare creature soprannaturali come cavie per creare nuovi mostri. Ma ci sarà modo anche di approfondire le storyline romantiche delle tre protagoniste.

Malgrado il nuovo Streghe non abbia mai brillato negli ascolti e tantomeno convinto il pubblico americano e internazionale (come invece è successo alle streghe Halliwell, protagoniste dell’omonimo cult anni Novanta di Constance M. Burge), la CW ha confermato la serie per una quarta stagione che andrà in onda nei prossimi mesi.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Una decisione, questa, che non stupisce affatto, dal momento che la rete mira alla syndication, ovvero all’acquisto dello show da parte di reti affiliate se la serie dovesse superare i cento episodi (ma anche gli ottanta), in modo tale da garantire ai vari canali locali una trasmissione quotidiana per circa quattro o cinque mesi.

Insomma, una strategia remunerativa che non solo permette alla serie di continuare (per la gioia dei fan) ma soprattutto alla CW di avere quelle entrate che fino ad oggi non ha ancora avuto. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.