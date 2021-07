Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 1 a sabato 7 agosto 2021: A causa di una distrazione di Florian, Napoleone fugge dal proprio recinto. Temendo la reazione di Maja, inizialmente Vogt nega ogni responsabilità, salvo poi confessare l’errore…

Leggi anche: TEMPESTA D’AMORE, anticipazioni puntata del 26 e 27 luglio 2021

Ormai rassegnata all’idea che i suoi genitori non torneranno più insieme, Lucy decide di andare insieme a Joell negli Stati Uniti. Proprio quando si sta preparando a partire, però, arriva un messaggio inaspettato da sua madre…

Ariane riesce ad evitare che Selina sorprenda Erik in bagno, ma la von Thalheim nota comunque un orologio maschile sul comodino dell’amica, capendo così che quest’ultima ha un amante segreto.

Maja è furiosa con Florian per averle mentito e aver lasciato fuggire Napoleone. Tra i due ragazzi scoppia così un’accesa discussione durante la quale Florian non riesce a fare a meno di baciare la sua amata!

La madre di Lucy è pentita di aver lasciato il marito e prega la figlia di convincere Hieronymus a concederle un’altra possibilità. L’uomo, però, non ne vuole sapere…

Selina vede al polso di Erik lo stesso orologio da lei notato sul comodino di Ariane. A quel punto la von Thalheim non ha più dubbi: è Vogt l’amante dell’amica!

Werner è al settimo cielo per il ritorno della memoria di André. Poco dopo, però, quest’ultimo rischia di tradirsi con i Sonnbichler…

Maja si ritrae dal bacio con Florian, ma vorrebbe poco dopo confessargli i propri sentimenti. La ragazza fa dunque credere al suo amato di aver visto Napoleone scappare nel bosco e lo convince a mettersi alla ricerca del coniglietto su un tandem. Una decisione che rischia di tramutarsi in disastro…

Michael insiste affinché André e Leentje si trasferiscano da lui. Konopka è tutt’altro che felice della novità, in quanto è ora costretto a fingere anche con il medico e Rosalie. E in effetti non ci vuole molto prima che il dotto Niederbühl inizi a notare delle anomalie…

Erik e Ariane capiscono che Selina ha intuito la verità sulla loro relazione e decidono di correre ai ripari: la Kalenberg paga Max affinché la baci davanti all’amica e poi indossi l’orologio di Erik. Il piano funzionerà?

Vanessa è a pezzi per la scoperta della relazione tra Robert e Cornelia… e non è l’unica brutta notizia! Poco dopo, infatti, la ragazza viene informata che la terapia al ginocchio non ha funzionato e che è necessario un intervento chirurgico…

Maja e Florian hanno un incidente in tandem che lascia il ragazzo privo di sensi. Trasportato d’urgenza in ospedale, il giovane Vogt viene accudito amorevolmente da Erik, che aggredisce Maja, ritenendola responsabile dell’accaduto.

I Saalfeld restano colpiti dall’efficienza di Erik, che in poco tempo è riuscito a mettere insieme tutti i documenti necessari per il progetto dell’hotel wellness. Cadranno dunque nel piano del dark man?

Incuriosito dalle anomalie dell’amnesia di André, Michael vorrebbe sottoporlo ad un elettroencefalogramma. Inizialmente Konopka tenta in tutti i modi di evitare l’esame, ma poi escogita uno stratagemma per condizionare l’esito del test.

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Terrorizzata all’idea di sottoporsi ad un intervento chirurgico, Vanessa decide di chiedere un altro parere medico nella speranza di un verdetto diverso. Alfons e Hildegard cercano di farle forza…

Lucy scopre che suo padre si è iscritto ad un portale per incontri: temendo che possa conoscere una nuova donna e non riconciliarsi più con la moglie, chiede aiuto a Joell per attirare l’attenzione del genitore con una finta lettera d’amore. Le cose, però, non vanno secondo i piani…

Werner è titubante all’idea di ipotecare tutte le quote del Fürstenhof per poter investire nell’hotel wellness. Quando vede quanto Robert e Cornelia tengano al progetto, però, finisce per lasciarsi convincere. Erik e Ariane possono godersi il loro trionfo!

Mentre Maja non riesce a darsi pace per aver involontariamente causato l’incidente di Florian, quest’ultimo fa un sogno romantico su di lei. L’indomani i due si incontrano casualmente all’albero magico e finiscono per dichiararsi…

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.