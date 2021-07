Anticipazioni puntata di Tempesta d’amore in onda lunedì 12 e martedì 13 luglio 2021:

Werner, Robert e Michael cercano di trattenere Andrè all’hotel. Lui vorrebbe tornare in Olanda, ma accetta di rimanere ancora per un po’ di tempo.

Rosalie rivela di essere stata lei a inviare la cartolina dall’Olanda.

Tra le intenzioni di Andrè c’è quella di rinunciare a tutti i diritti sul Caffè Liebling. Tuttavia Michael in tal senso è contrario.

Robert sta cercando vecchie foto da far vedere ad André e finirà per trovare una videocassetta della festa di addio di Lia; ciò risveglia tanti ricordi in entrambi…

