Anticipazioni puntata di Tempesta d’amore in onda venerdì 16 e sabato 17 luglio 2021:

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: triangolo tra Robert, Cornelia e Max?

Da lontano Cornelia vede baciarsi Vanessa e Robert, temendo così che i due continuino a stare insieme. Invece è solo un ultimo bacio che lei ha voluto dare a Robert, dopo che lui le ha rivelato di amare Cornelia.

Selina sembra sparita, tanto che il suo cavallo è rientrato alle scuderie da solo: lei ha accusato un malore in aperta campagna per via del veleno messo da Ariane nel cofanetto della cipria. Christoph si fa aiutare nelle ricerche da Amelie, Florian e Maja.

Andrè pensa di poter ricavare dei soldi da Werner per far diventare realtà il sogno di Leentje: aprire un ristorante all’isola Mauritius. Di conseguenza, l’uomo decide di far finta di aver riacquistato la memoria.

Rosalie riesce a organizzare un incontro in birreria tra Maximilian e Cornelia. Lei è molto delusa dagli ultimi avvenimenti e Max riesce a farla star meglio. Robert, giunto in birreria, vede che Maximilian dà un bacio sulla guancia a Cornelia e ci resta male.

Ariane e Erik trovano Selina.

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)