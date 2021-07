Anticipazioni puntata di Tempesta d’amore in onda sabato 24 e domenica 25 luglio 2021: Maja è felice in quanto Selina, pur senza conoscenza, seppur priva di conoscenza, Selina è ora al sicuro in ospedale. Florian la conforta e i due si avvicinano molto accanto a un albero “magico”…

Nel corso di una telefonata con Erik, Ariane dice che si è pentita di aver avvelenato Selina. Quest’ultima intanto ha aperto gli occhi e sembra aver ascoltato il discorso…

Max svela a Robert che Cornelia lo ama!

Andrè fa finta di aver recuperato parte dei suoi ricordi, ciò per poter chiedere del denaro a Werner.

